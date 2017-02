1000 Narren feiern am Eintopfsamstag

Der Zug der Karnevalsgesellschaft Ahl Dormagener Junge war besser besucht als in den vergangenen Jahren.

Dormagen. Von Sambarhythmen bis hin zu flauschig-blauen Kreaturen vom Polarkreis war alles dabei beim Eintopfsamstagzug der KG Ahl Dormagener Junge. Für ersteres sorgten 30 Trommler in blauen Shirts, die die städtische Musikschule zur Feier ihres 50. Geburtstags ins Rennen schickte. Für letzteres die Fußtruppe „Bunt gemischt“: Sie trotzte der Kälte mit Promillen getreu dem Motto: „Uns hat’s eiskalt erwischt – egal, wir trinken uns warm.“

Musikschule sorgt für Sambarhythmen

Mit diesem Rezept waren auch die Dormagener Jecken gut beraten, die auch abseits der Hotspots an „Kulle“ und „Kö“ zu Tausenden trotz Wind und Wolken den Zugweg säumten. Deutlich zahlreicher als in den Jahren zuvor jubelte das Narrenvolk dem „Zoch“ zu. Der präsentierte sich mit 957 Teilnehmern verteilt auf 43 Gruppen mit sechs Motivwagen. „Damit dürften wir der zweitgrößte Umzug im Rhein-Kreis sein nach dem Neusser Kappessonntagszug“, meinte Kai Weber, Kassierer der KG.

Der jecke Tross unterhielt mit bunten und fantasievoll ausstaffierten Truppen. So hatten sich die Dormagener Handballjecken einen überdimensionalen Kasten im Look einer bekannten Kölschmarke gezimmert, den sie als Flaschen selbst bevölkerten. Rosarote Häschen mit Batterien auf dem Rücken ratterten und Zebras galoppierten mit, die Kultkneipe gleichen Namens schickte „Pink Panther“ los, und das bekannte lila-weiße Kuhrudel bewies, das Karneval „muhlti-kuhlti“ ist: Denn im felligen Kostüm steckten auch Narren mit italienischen, türkischen und holländischen Wurzeln. „Steubenparade in New York – Wir waren dabei“ titelte ein Motivwagen der KG.

Das närrische Brauchtum eint Kulturen und Traditionen, denn zum ersten Mal lief und fuhr eine Abordnung des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen mit und verteilte neben Kamelle auch ihr Programm zur 150 Jahr-Feier des Vereins. Als Ferrero Rocher-Kugeln waren die „Jeck op Jaraasch“ ausstaffiert. Am und im Zug wurden Einhörner gesichtet, bei den Jungs am Straßenrand standen Spiderman, Captain America und Plüschiges wie Emils (4) Igelkostüm oder Lennards (4) Fuchs hoch im Kurs.

„Amis de Dormagen“ bereichern das närrische Spektakel

Die „Amis de Dormagen“ bereicherten das närrische Spektakel um 30 Mann und einen Motivwagen, der „André le Chtimiste“ zeigte: Eine Anspielung nicht nur auf die Chemiestadt St. André. Ebenfalls am Start: Panzerknacker, Krümelmonster, die Märchenspiele Zons mit Feen und Teufeln, eine Affenbande aus Rheinfeld mit BSV-Schützenkönig Uwe Kosbab und Königin Inge in ihrer Mitte, und natürlich ganz viel Blau und Gelb: Die vier Tanzgruppen der KG und die Tollitätengarde flankierten mit Stolz die beiden Wagen von Kinderprinzessin Julia Hauptmann und Prinzenpaar Martin Voigt und Alina Schmitz. Letztere sind eng mit Horrem verbunden, weshalb eine größere Delegation aus der „Republik“ sich in den Zug einreihte.

Dass die Ahl Dormagener Junge ein Familienverein sind, merkt man nicht zuletzt an solchen Kleinigkeiten: Beim Vorbeimarsch an der Kulle gratulierte Kommentator Holger Geroneit „Tanzmaus“ Laura Noelting zu ihrem sechsten Geburtstag, der just auf den Eintopfsamstag fiel.