Grevenbroich. Fußball ist sein Leben. Nicht als aktiver Kicker, sondern als leidenschaftlicher Fan: Für Norbert Nürnberg dreht sich alles um den 1. FC Köln. Und weil er ein so passionierter Anhänger des Effzehs ist, ist er auch Gründungsmitglied des Vereins „Jetzt erst recht!“.

„Wir hatten den direkten Wiederaufstieg verpasst“, erinnert er sich an längst verdrängte leidvolle Erlebnisse in der Zweitklassigkeit. Das war vor zehn Jahren. Seitdem bringt der Fanclub – im übertragenen Sinn – regelmäßig das Geißbockheim in die Schlossstadt, indem er FC-Ikonen einlädt.

Nürnberg kennt die Lebensgeschichte der Gäste

Nürnberg, im echten Leben selbstständiger Buchhalter, kennt sie alle: die aktiven und aktuellen ebenso wie die, deren Glanzzeiten ein paar Tage zurückliegen. Sein Freundes- und Bekanntenkreis ist engmaschig um besagten Effzeh geknüpft. Heute sind Bernhard „Bernd“ Cullmann und Herbert Zimmermamn zu Gast. „Das wird ein moderierter Fan-Talk, bei dem alle Gäste mit den beiden ins Gespräch kommen sollen.“ Für die Moderation sorgt Ralf Friedrichs.

Über Cullmann, Weltmeister im 1974er-Team, sowie Zimmermann, der in den 80er Jahren mit der Nationalmannschaft Europameister wurde, könnte der Köln-Kenner aus dem Stand die Lebensgeschichte erzählen und weiß wahrscheinlich auch, wann einer der beiden welchen Grashalm umtrat. „Noch heute sind sie mit dem FC verbunden“, der eine als Spielerberater, der andere als Scout. „Kein Wunder, beider Karrieren sind ganz maßgeblich mit dem 1. FC Köln verbunden“, weiß Norbert Nürnberg aus Zeiten zu berichten, als Spieler nicht wie Legionäre dem schnöden Mammon von Verein zu Verein folgten. Sondern ein Vereinswappen im Herzen trugen. So wie er selbst seinen 1. FC Köln. von

» Hinweis Der Fantalk mit den alt-internationalen Helden Bernd Cullmann und Herbert Zimmermann findet am heutigen Donnerstag, 20. Juli, ab 19 Uhr im Jägerhof in Grevenbroich-Orken statt.