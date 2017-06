Korschenbroich. Die Art wie am Donnerstagmorgen ein weißer Mercedes AMG GT S auf der Landstraße 361 gestohlen wurde, ist nicht gerade alltäglich. An der Kreuzung zur Landstraße 32 wartete der Fahrer des Mercedes an einer Ampel, als ihm plötzlich ein schwarzer BMW älteren Baujahrs auffuhr. Der Fahrer und sein Beifahrer stiegen aus, um den Schaden am Fahrzeug zu begutachten. Die Gelegenheit nutzt einer der drei Täter in den Mercedes einzusteigen und wegzufahren, der BMW, dessen Kennzeichen unkenntlich gemacht waren, folgte ihm.

Die Polizei fahndet nach den Tätern und dem auffälligen Mercedes mit den Kennzeichen "VIE-GP149" und Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen. Ob ein weiterer Autodiebstahl in Korschenbroich am Donnertagvormittag ebenfalls auf das Konto der Täter geht, ist noch unklar. An der "Alte Landstraße" wurde ein schwarzer 3er BMW Cabrio mit den Kennzeichen NE-NN9195 gestohlen. Wer Angaben zum Verbleib des BMWs machen kann meldet sich bitte ebenfalls bei der Polizei unter der Rufnummer 02131-3000.