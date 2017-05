Stefan Hüttermann und Dirk Thorand, Geschäftsführer der Akkuplanet GmbH, wurden von der MIT ausgezeichnet.

Einfach hat es sich die MIT – die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Meerbusch – mit ihrer Entscheidung nicht gemacht. „Die Kriterien zur Auswahl des Unternehmers des Jahres sind vielfältig“, sagt MIT-Vorsitzender Daniel Meffert. Dass sich die Mitglieder schlussendlich für ein Geschäftsführer-Tandem und damit zwei Unternehmer entschieden, ist Premiere. Entsprechend prominent besucht war die Veranstaltung zu Ehren von Stefan Hüttermann und Dirk Thorand, die als Geschäftsführer der Akkuplanet GmbH zu den Unternehmern des Jahres 2017 ernannt wurden.

Akkuplanet entwickelt, produziert und vertreibt Qualitätsprodukte für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, also Feuerwehr und Polizei zum Beispiel, genauso wie für medizinische und industrielle Bereiche. Zum Sortiment gehören unter anderem Akkus für Funkgeräte, medizinische Geräte, und Notbeleuchtung sowie professionelles Audiozubehör wie Helmsprechsysteme und Handmikrofone.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Thorand gegründet. Ein Jahr später stieg Hüttermann ein. Nach nur wenigen Jahren wurde aus dem Einzelunternehmen eine international tätige GmbH mit inzwischen 20 fest angestellten Mitarbeitern.

Die Unternehmer wurden laut MIT-Chef Meffert „nicht nur für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation am Standort Meerbusch geehrt“. Auch ihr enormes soziales Engagement kam in die Waagschale. Denn Hüttermann und Thorand bringen sich in die Arbeit von „Wir helfen Kindern in Rumänien“ und des Vereins „Meerbusch hilft“ ein.

„Das Ganze ist uns ein Anliegen – deshalb sagen wir: ‚Wir machen das‘“, erklärten die Unternehmer, die sich bei ihren Mitarbeitern bedankten: „Ohne sie wäre das alles nicht möglich.“