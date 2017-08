Zwei 12- und 13 Jahre alte Mädchen wollten in Meerbusch zu Fuß eine Straße überqueren und übersahen dabei ein Auto. Sie wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Meerbusch. Am Mittwoch, gegen 18:04 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Necklenbroicher Straße in Meerbusch-Büderich. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten zwei 12- und 13-Jahre alte Mädchen zur Fuß die Necklenbroicher Straße in Richtung "Am Eichenkreuz" queren und übersahen dabei eine 52-jährige Meerbuscherin, die mit ihrem Fahrzeug die Necklenbroicher Straße in Richtung Dorfstraße befuhr.

Beide Mädchen wurden durch das Auto erfasst und teilweise schwer verletzt und mussten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Necklenbroicher Straße musste während des Unfalls teilweise gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.