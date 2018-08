Die schweren Bahnunfälle von Bad Aibling und Meerbusch weisen Parallelen auf. Doch Abschlussberichte fehlen noch immer. Dabei war in beiden Fällen deutlich geworden, dass erhebliche Sicherheitsprobleme bestehen.

Meerbusch/ Bad Aibling. Für den verheerenden Bahnunfall in Bad Aibling vom 9. Februar 2016 und der Bahnkollision in Meerbusch vom 5. Dezember 2017 liegen bis heute keine Untersuchungsberichte vor. Dabei war in beiden Fällen deutlich geworden, dass neben menschlichem Versagen auf vielen deutschen Stellwerken und im Regelwerk der Deutschen Bahn erhebliche Sicherheitsprobleme bestehen. Geändert hat man trotzdem nichts.

Auf Nachfrage dieser Zeitung heißt es aus der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung: „Für die Veröffentlichung des Untersuchungsberichts zu Bad Aibling streben wir Oktober an. Die Fertigstellung des Berichts zu Meerbusch-Osterath wird voraussichtlich Ende des Jahres sein.“

Es waren verheerende Zugunglücke. In Bad Aibling starben zwölf Menschen, 85 wurden verletzt, 24 davon schwer. Der verantwortlich gemachte Fahrdienstleiter Michael P. ist nach zwei Dritteln seiner dreieinhalbjährigen Haftstrafe vor wenigen Tagen freigelassen worden.

Die Reststrafe wurde zur Bewährung auf drei Jahre ausgesetzt. Dort, in Oberbayern, waren zwei Regionalzüge frontal aufeinander gefahren. Dem Fahrdienstleiter wurde nachgewiesen, im Dienst an seinem Handy ein Computerspiel gezockt zu haben. Doch das war nicht alles. Von Fachleuten vorgetragen wurde, dass der technische Zustand der Strecke und des fast 50 Jahre alten Stellwerks zu wünschen übrig ließ.

Bei dem Zusammenstoß bei Bad Aibling am 9. Februar 2016 waren 12 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Peter Kneffel

Das Stellwerk lud – besonders im abgelenkten Zustand – zu Fehlinterpretationen ein. Wichtige Schalt- und Sicherheitsfunktionen waren nicht eingebaut - und fehlen bis heute. Die Staatsanwaltschaft, das Landgericht und die Verteidiger des Fahrdienstleiters sahen über diese technischen Mängel hinweg: Michael P. wurde zur Last gelegt, abgelenkt zweimal das sogenannte Ersatzsignal Zs1 gegeben und damit die Züge gegeneinander gelenkt zu haben.

Ersatzsignal Üblicherweise zeigen die Hauptsignale der Bahn „Halt“ (rot), „Fahrt“ (grün) oder „Langsamfahrt“ (grün/gelb) an. Mit einem aus drei weißen Lichtpunkten oder einem weißen Blinklicht gebildeten Ersatzsignal wird die Vorbeifahrt am haltzeigenden Signal befohlen. Das Ersatzsignal wurde im Zweiten Weltkrieg eingeführt.

Das Ersatzsignal Zs1, das in seiner Machart aus dem zweiten Weltkrieg stammt, spielt auch beim Bahnunfall in Meerbusch-Osterath eine Rolle: Am 5. Dezember 2017 kam zwischen Neuss und Meerbusch-Osterath ein Personenzug vor dem haltzeigenden Signal zum Stehen. Ein Güterzug lag im Abschnitt davor. Irrtümlich ging man im Stellwerk Weißenberg von einer Störung aus. Mit dem Ersatzsignal Zs1 wurde der National-Express-Personenzug in den vom Güterzug blockierten Abschnitt eingelassen. Bei dem anschließenden schweren Auffahrunfall wurden 41 Menschen zum Teil schwer verletzt.

Das Ersatzsignal ist auf den nicht-digitalen Stellwerken älterer Bauart quasi der Joker: Es überstimmt jede technische Sicherung des Zugverkehrs. Ist die Sicherungstechnik mutmaßlich gestört, lassen sich Signale nicht bedienen und auf Fahrt bringen, so kann der Fahrdienstleiter über eine Hilfsbedienung die Vorbeifahrt am haltzeigenden Signal befehlen – wie er das eben auch in Meerbusch getan hat.

Das setzt nach dem Regelwerk der Bahn zwar penibelste Prüfungen voraus, doch Beispiele zeigen, dass Menschen daran scheitern können. Eilig hat man es offenbar trotzdem nicht mit Verbesserungen, die Leben retten können.