Zugunglück in Meerbusch

In Meerbusch-Osterrath bei Neuss hat es ein Zugunglück gegeben. Ein Personenzug ist auf einen Güterwaggon aufgefahren. Wegen einer abgerissenen Oberleitung bleiben die rund 155 Zuginsassen mehr als zwei Stunden lang ohne Hilfe.

Meerbusch. Bei einem Zusammenprall eines Regionalexpresses R7 auf einen stehenden Güterzug in Nordrhein-Westfalen sind Dienstagabend nach Angaben der Feuerwehr sind 41 Menschen leicht verletzt, drei mittel und drei weitere schwer verletzt worden. Die Feuerwehr sagte am Dienstagabend, dass sich im Personenzug etwa 155 Personen befunden hätten. Niemand der Verletzten sei aber lebensgefährlich verletzt worden, so die Bundespolizei. Das Unglück passierte zwischen Osterath und Neuss. Bis in die späte Nacht wurden verletzte Personen vor Ort versorgt und in die Krankenhäuser gebracht.

Lokführer verhindert Schlimmeres

„Wir haben Riesenglück gehabt, das ist ein Wunder, das hätte deutlich schlimmer ausgehen können“, sagte am Dienstag Marcel Winter, Pressesprecher des RE 7-Betreibers National Express Rail GmbH unserer Zeitung. Bei dem Aufprall wurde der Lokführer in seiner Fahrerkabine verletzt, konnte aber lebend geborgen werden. Winter: „Er steht unter Schock.“

Mit einer Notbremsung hat der Lokführer des Personenzugs am Dienstagabend bei Meerbusch in Nordrhein-Westfalen einen noch schwereren Zusammenprall verhindert. «Der Triebfahrzeugführer hat eine Vollbremsung eingeleitet», sagte Winter, der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann habe sich damit vermutlich selbst das Leben gerettet. Das Unternehmen strich für den Dienstagabend alle Fahrten auf der Strecke und richtete zwischen Neuss und Krefeld einen Busersatzverkehr ein.

Kirsten Verbeek , Pressesprecherin der Bahn in NRW, konnte am Abend noch keine Angaben machen, warum der Güzterzug sich im Bahnhofsbereich aufhielt. Die Waggons des Zugs waren mit Schüttgut beladen. Auf den Fotos sieht man den Aufprall-Waggon, der Rest des Güterzuges wurde nach dem Aufprall abgekoppelt und nach vorne geschoben.

Abgerissene Oberleitung - Zuginsassen lange ohne Hilfe

Wünsche allen Verletzten des Zugunglück in #Meerbusch eine baldige Genesung und danke allen Feuerwehrleuten der @FWMeerbusch , der @bpol_nrw und allen Helfern für ihren Einsatz. https://t.co/xjYzxQscAP — Armin Laschet (@ArminLaschet) 5. Dezember 2017

Zahlreiche Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Mehrere Feuerwehren aus der Region eilten zur Unfallstelle und koordinierten von dort den Einsatz. Die Versorgung der Menschen im Zug genieße „hohe Priorität“, erklärte die Feuerwehr Meerbusch. Das Problem: Aufgrund einer abgerissenen Oberleitung hatten die Rettungskräfte lange große Schwierigkeiten, zu den Passagieren in dem Regionalexpress vorzustoßen. Viele Angehörige der Zuginsassen versammelten sich im Laufe des Abends an dem schwer zugänglichen Unglücksort in einer rund 800 Meter entfernten Tankstelle – und hofften dort auf positive Nachrichten.

National Express Rail Die National Express Rail GmbH mit Sitz in Birmingham (Großbritannien) ist mit Bus- und Bahnlinien in Großbritannien, USA, Kanada, Australien, Spanien, Portugal, Deutschland und Marokko aktiv. Seit 2013 betreibt National Express nach einer gewonnenen europaweiten Ausschreibung die Nahverkehrs-Linien RE 7 „Rhein-Münsterland-Express“, Ende 2015 kam die RB 48 „Rhein-Wupper-Bahn“ dazu. Obwohl das Unternehmen bei Fahrgästen und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr aufgrund von Verspätungen und verschmutzten Zügen massiv in der Kritik steht, soll National Express ab Juni 2019 auch die Linie RE 5 „Rhein-Express“ und ab Dezember 2019 die Linie RE 6 „Westfalen-Express“ betreiben. Ab Dezember 2020 kommt nach derzeitigem Stand auch die Linie RE 4 „Wupper-Express“ hinzu.

Lange herrschte Unklarheit, ob der RE 7 mit einem kompletten Güterzug oder lediglich einem liegengebliebenen Güterwaggon der DB Cargo zusammengestoßen war. Bilder der Feuerwehr Meerbusch zeigten eine große Zahl an bereitstehenden Einsatzkräften, die über Telefon auch im Kontakt zu den Fahrgästen standen, aber zunächst nicht in den Zug vordrangen. Der Triebwagen des RE 7 wurde beim Aufprall auf den Güterwaggon im Bereich der Fahrerkabine zwar schwer beschädigt und durch die Wucht der folgenden acht Passagierwagen leicht angehoben, sprang aber nicht aus dem Gleis.

Der Einsatz ist im vollen Gange. Eine Anlaufstelle für die Angehörigen befindet sich an der Q1 Tankstelle, Meerbuscher Str. 96, Meerbusch — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5. Dezember 2017

Kanzlerin Angela Merkel verfolgte am Dienstag laut Regierungssprecher Steffen Seibert die Lage nach dem Zugunglück bei Meerbusch. „Hoffentlich kann allen Verletzten rasch geholfen werden. Dank für den Einsatz der Rettungskräfte“, twitterte Seibert am Dienstagabend. Red

Ein abgerissener Fahrdraht erschwert derzeit den Einsatzkräften vor Ort den Zugang zu den Personen im Zug. @FWMeerbusch — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5. Dezember 2017

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug genießt hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5. Dezember 2017

Ersten Erkenntnissen nach kam es auf der Bahnstrecke zw. #Meerbusch Osterath und #Neuss, wie viele Personen betroffen oder gar verletzt sind. @FWMeerbusch und RD mit einem Großaufgebot im Einsatz — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5. Dezember 2017