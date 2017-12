Meerbusch/Düsseldorf. Laut Pressesprecher der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung habe der Regionalexpress der Linie 7 von Köln nach Krefeld in Meerbusch-Osterath nicht auf das Gleis einfahren dürfen, auf dem der Güterzug von DB Cargo, der auf dem Weg von Dillingen nach Rotterdam war, noch auf ein Abfahrtsignal gewartet habe. „Das ist Fakt, dass der Güterzug vor dem Haltezeichen auf ein Grün-Signal gewartet hat. Was aber dazu geführt hat, dass der Personenzug eingefahren ist, das können wir noch nicht sagen“, sagte ein Sprecher. Die Züge führen grundsätzlich im so genannten „Blockabstand“. Das heißt, ein Zug darf grundsätzlich nicht einfahren, wenn ein anderer Zug noch im Bahnhof steht.

Drei Beauftragte der Bundesstelle seien in der Nacht bereits vor Ort gewesen und haben Beweismittel gesichert, darunter die Fahrtenschreiber der beiden Züge. Dass der Zugfahrer des Personenzugs noch zeitig eine Vollbremsung durchgeführt hat, habe „viel Schlimmeres verhindert“, heißt es aus der Bundesstelle. Klar ist: Der Zugfahrer des Personenzugs lenkt den Zug nicht aktiv, sondern verlässt sich auf entsprechende Gleisstellungen. Die Bundesstelle gehe jetzt wie folgt vor: Nach der Erstmeldung erfolgt die Unfallaufnahme, danach die Sachverhaltsfeststellung und die Analyse. Die Schlussfolgerungen enden im Untersuchungsbericht. Der wird dann auf der Internetseite der Bundesstelle veröffentlicht. „Das kann aber bis zu einem Jahr dauern“, sagte am Mittwoch der Pressemitarbeiter.