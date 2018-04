Heute wird in Osterath in den Mai getanzt. Der Präsident des Heimat- und Schützenbundes sagt, was die Besucher erwartet.

Christian Bommers, Präsident des Heimat- und Schützenbundes Osterath, äußert sich im Gespräch zum Tanz in den Mai und zum Parkfest.

Welche Tradition hat das Maifest in Osterath?

Christian Bommers: Bis vor zehn Jahren haben die einzelnen Schützenzüge kleinere „Tanz in den Mai“-Feste veranstaltet. Das hat dann irgendwann aufgehört. Für kleinere Gruppen wird es ja immer schwieriger, solche öffentlichen Veranstaltungen durchzuführen. Zum 60. Jubiläum unseres Vereins im Jahr 2015 haben wir dann einen großen Tanz in den Mai veranstaltet. Das wurde beim ersten Mal so gut angenommen, dass wir gesagt haben: Das machen wir jetzt jedes Jahr. Außerdem ziehen am 1. Mai beim traditionellen Parkfest die Schützen einen Maikranz hoch.

Wie wird die Maikönigin gewählt?

Bommers:Das ist ja ein alter überregionaler Brauch, bei uns ist es mehr oder weniger ein Gag. Die Gäste können Rosen kaufen und sie ihrer Dame überreichen. Es gibt insgesamt 600 Stück, und die sind am Ende auch alle weg. Die Dame, die um 24 Uhr die meisten Rosen hat, wird unsere Maikönigin.

Und bleibt es dann für ein Jahr?

Bommers: Genau. Die Königin aus dem Vorjahr hat dieses Jahr auch wieder eine Freikarte bekommen. Aber es gibt natürlich keine weiteren Verpflichtungen. Es gibt einen schönen Preis und der Programmpunkt dient der Unterhaltung.

Was wird denn noch geboten?

Bommers: Die Party ist auch ein Konzert. Zu Beginn spielen die „Mercy Boys“ Rock’n’Roll und Rockabilly. Dann kommt „The Clou Experience“, eine bekannte Coverband. Außerdem gibt es eine Fotobox mit Accessoires.

Mit wie vielen Gästen rechnen Sie?

Bommers: Wir gehen davon aus, dass etwa 1300 Gäste da sein werden. Die letzten Jahre war von 18 bis 70 Jahre alles dabei.

Wie laufen die Vorbereitungen für Montag?

Bommers: Gut! Das Zelt wird hergerichtet. Der Kartenvorverkauf läuft. Noch bis Montagabend sind Karten bei Mrs. Books und Buchhandlung Meerbusch für 13 Euro erhältlich. Es gibt auch eine Abendkasse für 16 Euro.