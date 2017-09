Werbeartikelspezialist S&P richtet die Messe am Donnerstag auf dem Areal Böhler aus.

Im nunmehr dritten Jahr richtet der Meerbuscher Werbeartikel-Spezialist S&P eine Messe für jene kleinen und größeren Geschenke aus, die Unternehmen an Kunden verteilen, um diesen im Gedächtnis zu bleiben. Die Werbeartikelmesse NRW ist eine der größten in Deutschland in diesem Bereich und öffnet in diesem Jahr am Donnerstag, 7. September, in der Alten Federnfabrik auf dem Areal Böhler von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten.

Als sogenannte B2B-Messe richtet sie sich ausschließlich an Geschäftsleute und Unternehmensentscheider, die sich mit dem professionellen Einsatz von Werbeartikeln und Marketing-Material beschäftigen. „Die richtige Auswahl von Werbeartikeln bekommt eine immer größere Bedeutung, das merken wir an den Aussteller- und Besucherzahlen“, sagt S&P-Geschäftsführer Daniel Meffert.

Ausstellungsfläche zum zweiten Mal verdoppelt

Die Werbeartikelmesse hat ihre Ausstellungsfläche zum zweiten Mal verdoppelt. „Von 800 Quadratmetern in 2016 haben wir uns in diesem Jahr auf 1600 Quadratmeter vergrößert“, sagt Meffert. Auch die Zahl der Aussteller hat sich gesteigert: von 50 auf 60. Hersteller und Importeure werden rund 5000 Artikel vor Ort haben. „Als Meerbuscher Unternehmen fühlen wir uns auf dem Areal Böhler sehr wohl und sind stolz darauf, unseren nationalen Kunden den Standort Meerbusch präsentieren zu können.“

Erstmals wird es am Donnerstag eine Sonderfläche geben: Die Manager Messe der Fachzeitschrift „Regional Manager“ bietet den Besuchern mit rund 40 Ausstellern einen Mix aus Dienstleistern für den Mittelstand und Fachvorträgen rund um das Thema Marketing und Unternehmensführung.

Als Schirmherr wird Landrat Hans-Jürgen Petrauschke die Messe um 10.30 Uhr eröffnen. Als Stargast wird TV-Moderator Harry Wijnvoord erwartet. Tickets für die Messe sind kostenfrei unter www.werbeartikelmesse-nrw.de/tickets erhältlich. juha