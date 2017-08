Die Mitarbeiter können sich mit Personal- und Dienstausweis kenntlich machen.

Ab Montag, 28. August, bis einschließlich Samstag, 30. September, sind in diesem Jahr die Servicemitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Meerbusch (WBM) zum Erfassen der Zählerstände unterwegs. Das teilten die WBM gestern mit und gab gleich die Namen der Ableser bekannt, um nicht auf mögliche Trickbetrüger hereinzufallen. Die Ableser sind Liane Kalms, Thomas Hendrichs, Lutz Schmitz-Dorstewitz, Andre Wynhoff, Horst Ruhnke, Jens Peter Knipp, Lutz Bilstein, Bernhard Böddeling, Hans Pokropp, Horst Klein, Ewald Fest, Hans-Josef Holdefehr und Willi Villier. Alle Ableser können sich durch einen Dienstausweis in Verbindung mit ihrem Personalausweis ausweisen. Die WBM empfehlen ihren Kunden, Dienstausweis und Personalausweis miteinander zu vergleichen.

In diesem Jahr werden in Meerbusch sämtliche Zähler persönlich abgelesen. „Dass wir alle Zähler selber ablesen ist nicht neu. Die persönliche Erfassung dient vor allem dazu, unsere Daten auf den neuesten Stand zu bringen und Zählerstände, die uns unlogisch erscheinen, zu verifizieren. Hierfür gibt es eine gesetzliche Grundlage. Wir sind auf die Unterstützung unserer Kunden angewiesen und bitten darum, die Ableser ins Haus zu lassen“, erklärt Kundenserviceleiter Volker Schleien.

Sollten die Ableser niemanden antreffen, erhalten die Bewohner eine Ablesekarte zur Selbstablesung. Über das Kundenportal der Wirtschaftsbetriebe im Internet lassen sich die Daten erfassen. Sie können auch telefonisch unter 02159/9137333 oder per Fax an 02159/9137269 übermittelt werden. Und: Die Ablesekarte Kann auch im Kundenzentrum, Am Pfarrgarten 1, abgegeben werden. Red

www.wbm-meerbusch.de