Wahlbenachrichtigungen für 41 300 Meerbuscher

Nach Ostern werden die Briefe verschickt. Die Stadt rechnet mit hoher Beteiligung.

Nach den Ostertagen werden die Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl am Sonntag, 14. Mai, verschickt. 41 300 Meerbuscher sind wahlberechtigt. Das Wahlamt erwartet eine hohe Wahlbeteiligung. Am 24. oder 25. April treffen die Stimmzettel für die Landtagswahl ein. „Die ersten Anträge auf Briefwahl liegen uns bereits vor“, sagt Wahlamtsleiter Holger Reith. „Das ist immer ein Anzeichen für eine gute Wahlbeteiligung.“

Die Briefwahl ist überaus beliebt. 8000 Meerbuscher Wähler haben bei der jüngsten Landtagswahl im Jahr 2012 per Post ihre Stimme abgegeben, bei der Bundestagswahl vor fünf Jahren waren es sogar über 11 000. Wer Briefwahl beantragen möchte, hat drei Möglichkeiten: Entweder die Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen und einen mit 70 Cent frankierten Umschlag an das Wahlamt schicken. Kurze Zeit später kommen die Unterlagen per Post nach Hause. Eine andere Möglichkeit ist, im Wahlamt persönlich vorbeizuschauen und die Unterlagen abzuholen oder gleich vor Ort zu wählen. Wer Unterlagen für jemand anderen abholen möchte, muss eine schriftliche Vollmacht mitbringen. Letzter Termin für die persönliche Beantragung ist Freitag, 12. Mai, 18 Uhr. Optional kann auch eine E-Mail mit Name, Anschrift und Geburtsdatum an wahlamt@meerbusch.de geschickt werden.

Etliche Freiwillige meldeten sich als Wahlhelfer

Für reges Interesse an der Landtagswahl spricht auch die Bereitschaft der Meerbuscher, aktiv bei der Wahl mitzuarbeiten. Nach dem städtischen Aufruf „Wahlhelfer gesucht!“ meldeten sich umgehend etliche Interessenten aller Altersgruppen. „Das positive Echo freut uns sehr. Jetzt haben wir alle Wahllokale personell bestens bestückt“, sagt Detlev Horn, der mit Holger Reith die Wahl in Meerbusch vorbereitet. Aktuelle Informationen zur Landtagswahl finden sich auf der Internetseite der Stadt. Zum Info-Angebot gehören ein Musterstimmzettel, ein elektronischer Wahllokalfinder, ein Online-Briefwahlantrag und eine Ergebnis-Präsentation am Abend des Wahltages.