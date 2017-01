Meerbusch Von Auto angefahren: Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Meerbusch. Ein 75-jähriger Rollstuhlfahrer ist in Meerbusch von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 46-Jährige Fahrerin des Unfallautos habe den Mann am Donnerstagabend in Osterath zu spät gesehen, als dieser die Meerbuscher Straße überqueren wollte, teilte die Polizei mit.

Der 75-jährige Rollstuhlfahrer musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.