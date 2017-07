Amprion stellte gestern die möglichen Korridore für die A-Nord-Trasse vor. Sie alle unterqueren den Rhein und winden sich durch den gesamten Niederrhein.

Der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat gestern im Umspannwerk Wesel die Korridore für die A-Nord-Trasse zwischen Emden an der Nordsee und Osterath vorgestellt. Im Zusammenhang damit steht auch die Standortsuche für den umstrittenen Doppelkonverter, der nach der Abschaltung des Atomkraftwerks Philippsburg Braunkohlestrom über den Netzverknüpfungspunkt in Osterath ins Stromnetz einspeisen soll. Weil die Anbindung der Gleichstromverbindung A-Nord über Erdkabel erfolgt, sei eine räumliche Nähe zum Verknüpfungspunkt Osterath sinnvoll, sagt Amprion. Als Standort wird derzeit noch die sogenannte Dreiecksfläche in Kaarst – zwischen Bahnschienen, A 57 und L 30, direkt an der Stadtgrenze zu Meerbusch – favorisiert. Auf dieser sieht der Regionalplan bislang, auch im aktuellen Entwurf für die Neufassung, aber Kiesabbau vor.

2018 soll der Antrag für die endgültige Trasse gestellt werden

Die Trassenkorridore, die jetzt in Wesel vorgestellt wurden, beschreiben in unterschiedlichen, sich häufig verzweigenden Varianten die möglichen Verläufe der mehr als 300 Kilometer langen Trasse, die vorwiegend als Erdkabel ausgeführt werden soll und überschüssigen Windstrom aus dem Norden Niedersachsens in die Ballungsräume von NRW leitet. Von Norden aus gesehen bis ins ländliche Borken ist die Stromautobahn relativ unproblematisch. Von dort aus meidet die Trasse das dicht besiedelte Ruhrgebiet, durchzieht mit vier möglichen Rheinunterquerungen den Niederrhein, umgeht linksrheinisch Städte wie Krefeld und endet am Konverter, der den Gleich- in Wechselstrom umwandelt.

Die Korridor-Vorschläge, die ein Kilometer breit sind, sich mehrfach spalten und wieder zusammenfinden, berühren die Belange zahlreicher Kommunen und haben deshalb Konfliktpotenzial. In acht Bürgerveranstaltungen in der Region sowie weiteren Info-Aktionen will Amprion nun Akzeptanz schaffen und Veränderungsbedarf erkunden, um im März 2018 einen Trassenantrag bei der Bundesnetzagentur zu stellen. Ab 2021 soll gebaut werden, 2025 soll die Hochleistungstrasse fertig sein. Kostenpunkt samt Konverter: zwei Milliarden Euro.

Die A-Nord-Trasse ist der südliche Teil des sogenannten Ultranets, das in Philippsburg in Baden-Württemberg endet. Die Trassenkorridore sind nach der letzten Bewertung einer Masterstudie gerade eben festgelegt worden, um in die Feinplanung und den Bürgerdialog zu gehen. Im August und September beginnen die Veranstaltungen in dichter Reihenfolge. Der Zeitplan ist ambitioniert.

Im Verfahren, an dessen Ende der Netzbetreiber seinen Vorzugskorridor benennt, können Träger öffentlicher Belange und Privatpersonen bei Antragskonferenzen ihre Vorschläge für weitere zu prüfende Korridore einbringen. Das heißt: Die verschiedenen Trassen sind veränderbar, gleichwohl wurde gestern die vorliegende Planung als „robust“ bezeichnet. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir transparent unterwegs sind. Nach der ersten Dialogphase mit den Trägern öffentlicher Belange folgt nun der intensive Dialog mit den Bürgern“, betonte A-Nord-Projektleiter Klaus Wewering.