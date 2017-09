Vom 24. bis zum 30. September findet die Woche bundesweit statt. Auch Meerbusch macht mit.

Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbände und Initiativen aus mehr als 550 Städten gestalten die bundesweite „Interkulturelle Woche“ mit rund 5000 Veranstaltungen. „Dahinter steht der klare Wille, sich rassistischen und nationalistischen Strömungen entschieden entgegenzustellen“, so Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, Schirmherrin der Interkulturellen Woche (IKW) in Meerbusch. Mit der entsprechenden Prägung könne man nicht früh genug beginnen. „Toleranz und kulturelle Vielfalt können wir schon unseren Kleinsten erfolgreich vermitteln.“

Die offizielle Eröffnung findet am 24. September statt

So startet mit der Kita „Kunterbunt“ in Strümp nicht von ungefähr ein städtischer Kindergarten den Veranstaltungsreigen. Internationale Spezialitäten, Lieder und Kinderspiele aus aller Welt prägen den „Kennenlernnachmittag“ am Freitag, 22. September, in der Kita am Isselweg. Die Kitas „Schatzinsel“, „Rasselbande“ und „Farbenland“ beteiligen sich mit Projektwochen. Ein Thema unter anderen: „Es ist normal, verschieden zu sein“.

Zwei Tage später, am Sonntag, 24. September 17 Uhr, wird die IKW auf dem Fouesnant-Platz in Strümp mit einer „Feier der Religionen“ offiziell eröffnet. Die Leitung hat Michael Meier-Etienne, für den musikalischen Rahmen sorgt das Ensemble „Rondo“ der Städtischen Musikschule. „Hochzeitsbräuche und -zeremonien in der jüdischen, christlichen und islamischen Religion“ heißt der Titel einer Ausstellung, die vom 25. bis 29. September im Standesamt am Alten Kirchweg in Büderich zu sehen ist.

Grundschüler beschäftigen sich mit Kinderrechten

Das Städtische Familienzentrum „Sonnengarten“ in Büderich lädt zu Montag, 25. September, ab 10 Uhr zum „Tag der Kulturen“ ein. Einblicke in Kulturen und Traditionen anderer Länder, Musikbeiträge der Kinder, deutsche Volkslieder und Getränke aus aller Welt sorgen für Unterhaltung.

Die Schüler der Realschule Osterath erleben am gleichen Tag ab 11 Uhr in der Aula das Theaterstück „Nicht in meinem Namen“, aufgeführt von der gleichnamigen Jugendprojektgruppe aus Solingen. Am gleichen Abend um 20 Uhr beginnt in der Ossumer Kapelle St. Pankratius ein offenes Friedensgebet für jedermann.

Der 26. September beginnt um 15 Uhr mit einem mehrsprachigen Vorlesenachmittag für Eltern und Kinder ab vier Jahren im Familienzentrum „Fronhof“ an der Gereonstraße in Büderich. Um 17.30 Uhr lädt der Integrationsrat der Stadt zu einer öffentlichen Sitzung ins „JuCa / Halle 9“ an der Insterburger Straße in Osterath ein. Um 19 Uhr beginnt dort der Internationale Begegnungsabend des Vereins „Meerbusch hilft“.

Mit den Themen „Vielfalt“ und „Kinderrechte in aller Welt“ setzen sich die Kinder der Grundschule am Wienenweg in Bovert am Mittwoch, 27. September auseinander. Das Ergebnis wird am Freitag, 29. September, in der Schule präsentiert.

Über „Salafismus in Deutschland - Entstehung und Prävention“ unterhalten sich die Teilnehmer des „Helfercafés“ am Donnertag, 28. September, 17.30 Uhr, im Lanker Bürgerhaus an der Wittenberger Straße. Eine Weltreise mit Liedern, Geschichten, Spielen und landestypischen Leckereien starten die Kinder der Kita „Mullewapp“ aus Nierst am Freitag, 29. September auf dem Bauernhof der Familie Grotenburg-Benda am Oberen Feld.

Zum Abschluss gibt es am Samstag, 30. September, 14 Uhr, im „JuCa/Halle 9“ einen Musik-Workshop mit der multinationalen Band „You shall rise“.