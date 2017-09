Wenn ab nächsten Sonntag bis zum 30. September wieder viele Veranstaltungen zur Interkulturellen Woche unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ stattfinden, geht es an einem Abend im Bürgerhaus Lank um Salafismus in Deutschland, um seine Entstehung und eine mögliche Prävention. Dorota Hegerath vom Fachdienst für Integration und Migration bei der Caritas organisiert diesen Abend am Donnerstag, 28. September, der um 17.30 Uhr beginnt. Referent ist Elhakam Sukhni von der Stadt Wuppertal. Er ist Vorstandsmitglied der Christlich-Islamischen Gesellschaft, aktuell zuständig für die Extremismus-Prävention und Deradikalisierung in der Stadt Wuppertal. Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird aber um Anmeldung gebeten: per E-Mail an dorota.hegerath@caritas-neuss.de; oder unter Telefon 02131/269319. ak