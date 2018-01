Am Mittwoch findet ein Info-Abend zu dem Thema statt.

Zum zehnten Mal startet der TSV Meerbusch sein Abnehmprogramm in Kooperation mit Ernährungsberaterin Petra Gesthuysen-Mieden. „Von XXL zu L“ mit dem „Drei-Säulen-Programm“ des TSV Meerbusch ist das Motto der Aktion, die sich an stark übergewichtige Erwachsene jeden Alters richtet, die in kleinen Schritten und nachhaltig ihr Wohlfühlgewicht erreichen wollen. Mehr als 150 Teilnehmer haben in den vergangenen neun Jahren schon auf dieses Ziel hingearbeitet. Zum einen hält Petra Gesthuysen-Mieden Ernährungsseminare ab, in denen die Teilnehmer ihre guten und schlechten Essgewohnheiten erkennen und lernen sollen, sie dort zu verändern, wo es sinnvoll ist. Dazu gibt es jede Menge Tipps für die praktische Arbeit in der heimischen Küche. Außerdem erklärt Markus Groteguth als Gastreferent, was die Psyche und der „innere Schweinehund“ mit der heutigen Ernährung zu tun haben.

Seminare zur Ernährung, Kochprojekte und Sport

Die zweite Säule besteht aus Kochprojekten, in denen das theoretisch Gelernte in die Praxis umgesetzt werden soll. Die dritte Säule liefert der TSV Meerbusch. Das Bewegungstraining besteht aus Walking und einem Fitnesstraining. Die Trainerinnen des TSV zeigen Outdoor oder in den vereinseigenen Trainingsräumen die richtige Technik. Dabei soll niemand überfordert werden, denn das Programm richtet sich auch an Menschen, die keine Erfahrung mit Sport haben. Wegen der kleinen Trainingsgruppen sei eine intensive individuelle Unterstützung gewährleistet, so Roswitha Ogrosky von der Abteilungsleitung Gymnastik. Im Sommer findet ein Seminar mit dem Titel „Motivation - Wie schaffe ich das, was ich schaffen will?“ unter Leitung des Kommunikationstrainers Hans-Peter Mieden statt.

Alle Veranstaltungen sowie Trainingseinheiten finden abends statt, so dass auch Berufstätige teilnehmen können. Außerdem erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, in Absprache mit ihren Trainerinnen, alle sportlichen Angebote des TSV zu nutzen.

Alle Infos erhalten Interessierte am Mittwoch, 10. Januar, um 19.30 Uhr in der Alten Schule in Bösinghoven. An diesem Info-Abend stellen sich alle Trainerinnen vor und geben Infos zum gesamten Programm. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Anmeldung unter Telefon 02159/819964 oder per E-Mail an gs@tsv-meerbusch.de Weitere Infos unter www.tsv-meerbusch.de und bei Petra Gesthuysen-Mieden unter Telefon 02150/700631. Red