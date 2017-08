In einem Fall wurde einem 88-Jährigen das Portemonnaie gestohlen.

Dreiste Trickdiebe waren am Dienstagvormittag in Büderich unterwegs. In einem Fall waren sie erfolgreich und zogen einem Senior das Portemonnaie aus der Kleidung. Wie die Polizei mitteilte, sprach ein unbekannter Mann gegen 11 Uhr an der Dorfstraße einen 78-jährigen Meerbuscher an. Der Unbekannte stellte sich dem Senior als „alter Bekannter“ vor. Während eines Gesprächs lotste der Verdächtige den Meerbuscher geschickt zu einem in der Nähe wartenden Auto.

Ein 78-Jähriger ließ die Betrüger abblitzen

Dort legte ein Insasse dem 78-Jährigen eine „Lederjacke“ um und bot sie ihm für zehn Euro zum Verkauf an. Der Senior lehnte das Angebot ab. Im gleichen Augenblick bemerkte er, wie sich der Verschluss seiner Halskette löste. Der Unbekannte versuchte, dem Rentner einzureden, dass der Verschluss defekt sei und bat ihm gleichzeitig eine Reparatur an. Dem Meerbuscher, dem die Situation nun äußerst suspekt vorkam, ließ die Unbekannten richtigerweise einfach stehen.

Zu einem ähnlich gelagerten Fall kam es etwa 20 Minuten später. Auch dabei sprach ein bislang unbekannter Mann einen 88-jährigen Meerbuscher an der Dorfstraße an. Mit der gleichen Masche führte er ihn zu einem weißen Auto, in dem sich zwei weitere Insassen befanden. Unter einem Vorwand lockte das Trio den älteren Herrn in den Wagen, um ihn dann am Dr.-Franz-Schütz-Platz zu verabschieden. Kurze Zeit später stellte der 88-Jährige in einem Lokal den Diebstahl seines Portemonnaies fest.

Beide Senioren informierten die Polizei. Eine Fahndung nach dem weißen Auto, vermutlich mit Dortmunder Kennzeichen (DO), verlief ohne Erfolg. Einer der vermeintlichen Trickdiebe kann vage beschrieben werden: Etwa 1,75 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt, er trug eine Kappe und sprach mit ausländischem Akzent. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Flüchtigen oder deren Auto geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131/3000 in Verbindung zu setzen.