Autofahrer müssen mit starken Behinderungen rechnen. Zudem fällt der Wochenmarkt am Samstag aus.

Je näher das Wochenende rückt, um so klarer werden die Auswirkungen auf den Straßenverkehr entlang der Tour-de-France-Strecke durch Meerbusch. So ist ab Freitag, 8 Uhr, der vordere Teil des Dr.-Franz-Schütz-Platzes zur Dorfstraße hin wegen der ersten Aufbauarbeiten für den „Tour-Tag“ gesperrt. Unter anderem wird im Bereich der Eisdielen-Terrasse die Bühne aufgebaut. Die Aufbauarbeiten im nördlichen Teil des Platzes zur Büdericher Allee hin beginnen am Samstag. Deshalb fällt der Wochenmarkt an diesem Tag aus. Die Sperrungen bleiben bis zum späten Sonntagabend erhalten. Die Bühne wird am Montagmorgen, 3. Juli, abgebaut.

Außerdem hat die Stadt noch einmal im Detail die Sperrungen rund um die Strecke mitgeteilt. Ein Übeblick.

Renn- und Ausweichstrecke

Die rund 13 Kilometer lange Werbekarawane der Tour, der Begleittross mit rund 300 Fahrzeugen und das knapp 200 Mann starke Fahrerfeld werden über die Niederlöricker Straße nach Büderich einfahren und am „Landsknecht“ in die Dorfstraße einbiegen. An der Mauritius-Kirche führt die Rennstrecke weiter über die Düsseldorfer Straße, das Deutsche Eck und die Neusser Straße nach Neuss. Die Rennstrecke ist am 2. Juli von 8 bis etwa 16 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Die Ausweichstrecke für den Durchgangsverkehr führt über Kanzlei, Hohegrabenweg, In der Meer, Karl-Arnold-Straße und Römerstraße.

Parkverbot

Aus Sicherheitsgründen dürfen auf beiden Seiten der Rennstrecke keine Autos abgestellt werden. Passiert das doch, werden die Autos abgeschleppt. Das gleiche gilt für die Ausweichstrecke für den Durchgangsverkehr. Das Parkverbot gilt an beiden Routen ab Samstag, 1. Juli, 14 Uhr.

Gesperrte Straßen

Weitere Straßen um Umfeld der Strecke sind von Sperrungen betroffen: am Sonntag von 8 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr. Komplett gesperrt sind in diesem Zeitraum folgende Straßen: Apelter Weg, Kantstraße, Hegelstraße, Lettweg, Rheinfeldweg, Grabenstraße, Am Feldbrand, An den Rheinauen und die Zufahrt Mönchenwerth. Rund 150 „Tour-Helfer“ sichern die Strecke.

Vorsperrungen

Zudem gibt es acht vorgelagerte Sperren für den Autoverkehr an Straßen, die direkt auf die Rennstrecke zuführen. Die Durchfahrt ist grundsätzlich nur Anwohnern gestattet, die sich bei den Streckenposten ausweisen müssen. Nur Aussteller und Gastronomen, die beim „Tour-Tag“ auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz teilnehmen, und Pflegedienste erhalten Durchfahrtsgenehmigungen. Die „Vorsperren“ befinden sich an der Moerser Straße/Ecke Brühler Weg, am Brühler Weg/Ecke Friedenstraße, an der Necklenbroicher Straße/Kanzlei, Auf den Steinen/Ecke Hohegrabenweg, In der Meer/Im Bachgrund, In der Meer/Anton-Holtz-Straße, an der Römerstraße/Ecke Laacher Weg und an der Düsseldorfer Straße/Ecke Böhlerstraße. Schilder, die auf Sperrungen und Halteverbote hinweisen, sind inzwischen aufgestellt, damit alle Verkehrsteilnehmer frühzeitig Bescheid wissen.

Fußgängerschleusen

Die Dorfstraße wird zwischen Brühler Weg und Düsseldorfer Straße beidseitig mit Drängelgittern gesichert. Daher werden in dem Bereich drei Fußgängerschleusen eingerichtet: an der Einmündung Feldstraße, an der Fußgängerampel vor der Mauritius-Schule und an der Einmündung Theodor-Hellmich-Straße.

Autobahn

Wegen der Tour de France müssen auch einige Autobahnanschlussstellen gesperrt werden, teilt Straßen NRW mit. Das betrifft auch die A 52 und die Abfahrt Büderich (Nr. 14). Die Sperrung wird zwischen 5 und 8 Uhr eingerichtet und dann voraussichtlich bis 17 Uhr dauern. Es gibt keine Umleitungen.

www.tourtag.de