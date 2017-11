Meerbusch. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der A 44 bei Meerbusch wurde ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Schwalmtal so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie die Polizei mitteilte war der Mann zur Unfallzeit allein mit seinem Rolls-Royce auf der A 44 in Richtung Aachen unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Hoxhöfe kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Fahrbahnteiler. Anschließend fuhr der Wagen gegen einen Erdwall und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 79-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen. Er starb noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn gesperrt. Der Verkehr wurde über den Parkplatz abgeleitet.