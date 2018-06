70 Senioren ließen im Caritashaus Hildegundis von Meer bei Walzer und Jive ihre Jugend aufleben.

Das war ein Spaß: Das Ehepaar Christel und Dieter Lass vom Meerbuscher Tanzsport-Club (MTC) und mehrere ehrenamtliche Helfer des Clubs sorgten dafür, dass mehr als 70 Senioren in der Cafeteria des Caritashauses Hildegundis von Meer einen beschwingten Nachmittag verlebten. Zwei Stunden lang erklangen aus den Lautsprechern bekannte Melodien, die die 50er, 60er und 70er Jahre wiederaufleben ließen.

Bei einer Line-Dance-Vorführung konnten die Senioren verschnaufen

Bei den Senioren wurden viele Erinnerungen geweckt; früher traf man sich bei Tanzveranstaltungen in den großen Sälen der Gaststätten oder auf Schützen- und Pfarrfesten, lernte sich kennen und fand häufig den Partner fürs Leben.

Zweimal im Jahr findet das traditionelle Tanzcafé des MTC im Caritashaus statt. Jetzt waren neben Christel und Dieter Lass auch Angelika Pontow, Ursula Kress. Gabriele Parschau, Carola Neugebauer und Inge Küppers als ehrenamtliche Helfer des MTC vor Ort, um die Senioren zu begleiten. Sie tanzten mit den Senioren alles vom Walzer bis zum Jive. Dabei wurde auch viel mitgesungen, so dass eine heitere Stimmung herrschte.

Am 17. Juni findet das Sommerfest des Caritashauses Hildegundis statt

Die Rhythmen der Tanzorchester unter der Leitung von Max Greger, Hugo Strasser oder James Last waren einfach zu stark und verlockend, dass auch die sommerlichen Temperaturen den Älteren nichts ausmachten. Zeit zum Ausruhen gab es bei einer Line-Dance-Vorführung einiger Mitarbeiter des Hauses Hildegundis und der Ehrenamtler des MTC. Das Engagement des MTC soll im Herbst wiederholt werden. „Uns ist das eine Herzensangelegenheit“, sagt Dieter Lass, der mit seiner Frau Christel Motor dieser seit neun Jahren bestehenden Kooperation ist. „Für uns ist das Strahlen auf den Gesichtern der Anwesenden Bestätigung und Inspiration zugleich.“

Aber auch im Caritashaus Hildegundis von Meer am Bommershöfer Weg steht schon bald eine weitere Veranstaltung an: Am Sonntag, 17. Juni, findet zwischen 11 und 17 Uhr das traditionelle Sommerfest für Bewohner, Angehörige und ihre Gäste statt. Dabei gibt es Verkaufsstände mit Schmuck und Handarbeiten, Kinderschminken und eine Hüpfburg für die jüngeren Besucher. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt, so dass auch alle gut gestärkt das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mexiko mitverfolgen können. Red