Drei Jahre lang war Karl-Wilhelm Steinfort Schützenkönig. Nun reicht er sein Zepter weiter.

Der Thron von Karl-Wilhelm Steinfort wackelt, denn Strümp sucht nach drei Jahren einen neuen König. Die vergangenen drei Jahre hat der Monarch nun den Stadtteil im Herzen von Meerbusch regiert, doch nun ist es Zeit, das Zepter an einen Nachfolger weiterzureichen.

Bereits am Freitagabend ziehen die Schützen zur Residenz an der Liegnitzer Straße, wo der scheidende Monarch nach dem Biwak um 19.20 Uhr die Front des Schützenregimentes abnehmen wird. Anschließend geht es zum Festzelt auf dem Fritz-Wendt-Platz. Dort spielt ab 20 Uhr die Coverband Klangstadt zum Abschiedsabend auf.

Ökumenischer Gottesdienst und musikalischer Frühschoppen

Mit dem ökumenischen Gottesdienst in St. Franziskus (10.30 Uhr) und dem musikalischen Frühschoppen im Zelt ab 11.30 Uhr bereiten sich die Schützen am Samstag auf die folgenden Tage vor. Denn um 15.30 Uhr beginnt dort das Vogelschießen am Hochstand. Zuerst werden die Jungschützen ab 16 Jahren ihre Majestät ermitteln, dann folgt das Pfänderschießen, bevor zum Höhepunkt ab 18 Uhr der oder die Königsanwärter an die Vogelstange treten werden. Nach einer Satzungsänderung können in diesem Jahr außerdem erstmals auch Frauen auf den Königsvogel anlegen. Vielleicht bekommt Strümp also nach 153 Jahren Schützenbrauchtum seine erste Königin.

Mit ihren neuen Majestäten treten die Schützen nach dem Schießen wieder an, um den zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht gekrönten Häuptern die Ehre zu erweisen. Danach geht es gemeinsam ins Festzelt. Ab etwa 19 Uhr spielt die Partyband Teamwork auf.

Vogelschießen für elfjährige Kinder am Vormittag

Auch am Sonntag gilt es wieder Kronen zu erringen. Zuerst aber wird die neue Schützenmajestät mit klingendem Spiel zu Hause abgeholt und zum Festzelt geleitet. Während dort um 10.40 Uhr der Frühschoppen beginnt, rüsten sich nebenan die Kinder des Heimat- und Schützenvereins zwischen acht und elf Jahren zum Vogelschießen. Ab 11 Uhr wird zunächst der Kinderprinzenvogel geschossen, ab 12 Uhr sind die Schülerschützen (zwölf bis 15 Jahre) dran.