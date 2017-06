Der seltene Wiesenknopf-Ameisenbläuling könnte ein Faktor werden, um neue Straße zum Krefelder Hafen zu verhindern.

Er ist selten, und winzig – und trotzdem mächtig, denn der Wiesenknopf-Ameisenbläuling kann die Straße zum Krefelder Hafen verhindern. Möglicherweise. Vielleicht. Fakt ist: Der kleine braune Falter (Flügelspannweite: 28 bis 33 Millimeter) lebt im europäischen Naturschutzgebiet „Buersbach“. Die umstrittene Südanbindung an den Krefelder Hafen würde, sollte sie realisiert werden, mitten durch seinen bislang idyllischen Lebensraum führen. Um das zu verhindern, will die Stadt Meerbusch jetzt Flächen ankaufen und einen Schutzstreifen für den Bläuling anlegen lassen. Der Planungsausschuss sollte dafür jetzt Mittel für den Haushalt 2018 festlegen. Der Schutzstreifen läge auf der möglichen Trasse einer Straße zum Hafen, die weder die Politik, noch die Verwaltung, noch die Bürger wollen. So gesehen geht es um einen Schutzstreifen für einen Falter – und für Meerbusch.

Dass ein solcher nötig sein könnte, bezweifelt auch Gert Asbach, Sprecher der „Bürgerinitiative für Lank-Latum“, nicht. Weil im Naturschutzgebiet „Buersbach/Latumer Bruch“, das sich auf circa 20 Hektar über Meerbuscher und auf rund 300 Hektar über Krefelder Stadtgebiet erstreckt, auf der Meerbuscher Seite Ende Januar ein breiter Streifen von Gebüsch und Bäumen befreit wurde, hatte Asbach schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Volker Große, Diplom-Ingenieur und Leiter der Freiraum- und Landschaftsplanung beim Rhein-Kreis Neuss, stellte damals im Ausschuss das von seinem Amt in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station im Rhein-Kreis Neuss erarbeitete Maßnahmenkonzept zum sogenannten FFH-Gebiet vor und gab Entwarnung: „Im Gebiet Buersbach wurde ein offener Bereich geschaffen, um die Standortbedingungen für den dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling zu verbessern. Dabei handelt es sich um eine aus europäischer Sicht gefährdete Falterart, von der es im Rheinland große Vorkommen gibt und die wir bereits seit circa zehn Jahren fördern.“

Beim Kampf gegen die aus Krefelder Sicht gewünschte Anbindung an der Krefelder Hafen könnte die Existenz des Wiesenknopf-Ameisenbläulings den Meerbuschern am Ende helfen. „In FFH-Gebieten sollen die aus europäischer Sicht besonders wertvollen Lebensräume und besonders seltenen Tier- und Pflanzenarten erhalten und entwickelt werden“, erklärt Große. Sie würden als Naturschutzgebiete im Landschaftsplan festgesetzt und der sei als Satzung des Kreises auch unmittelbar rechtswirksam. „Geplante Baumaßnahmen müssen also eine FFH-Verträglichkeitsprüfung unterlaufen, grundsätzlich gilt ein Verschlechterungsverbot. Das zu überwinden, ist schwierig und wurde durch Gutachten auch bereits versucht. Für die Straßenplanung ist das eine große Hürde.“