Zur Tour de France will Meerbusch seine Bewohner mit einem 150-Sekunden-Clip für das Fahrrad begeistern.

50 000 Euro haben Sponsoren gezahlt, damit sich Meerbusch als Etappenort der Tour de France bewerben kann. Das hat schon mal geklappt – und aus den Treffen dieser Sponsoren mit den Tour-Beauftragten im Rathaus ist schon fast eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Wirtschaftsförderin Heike Reiß präsentierte gestern gemeinsam mit Stadt-Pressesprecher Michael Gorgs und der Marketing-Beauftragten Alexandra Schellhorn ein neues Ergebnis der regelmäßigen Treffen: einen eigenen Film für die Tour de France. Er dauert zwar nur 150 Sekunden, ist aber sehr professionell von jungen Filmemachern gedreht und soll Lust aufs Fahrrad machen.

Auch ein Mountainbiker wird gezeigt – im Sauerland

Er zeigt unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Fahrrad-Szenen: den „echten“ Büdericher Briefträger Uli Kloss mit seinem Fahrrad, Richard, den 69-jährigen Fahrradfreak mit eigenem Fahrradgeschäft, dessen Rad sogar schon mal bei einer Tour gefahren ist, einen Mountainbiker, der durch die hügelige Landschaft des Sauerlands prescht, Models, die mit dem Fahrrad zum Markt fahren und das Gelände des Areals Böhler entdecken – und am Ende heißt es „Die Tour kommt zu uns. Kommst Du auch?“

Ole Borgmeier und Matthias Lorbach von Spectair Media haben einen guten Monat für diesen Film gebraucht, der jetzt überall gezeigt werden soll und kann. Die Stadt schickt bei jeder E-Mail den Link zum Film mit, alle Sponsoren werben für ihn – und damit für die Tour.

Dirk Lindner, einer der Sponsoren, hat mittlerweile im Bekanntenkreis gehört, dass viele ganz gezielt nach Meerbusch kommen wollen, um sich die Etappe durch Büderich anzusehen. „Das sind ja die gleichen Radfahrer wie in Düsseldorf“, meint er und setzt darauf, dass es in Büderich entspannter zugehen wird als in Düseldorf. Für ihn hat sich das finanzielle Engagement für die Tour-Etappe bereits gelohnt: „Eine gute Investition.“ Dass der neue Film Lust auf zwei Tour-Tage in Meerbusch machen soll, sehen auch die anderen Sponsoren wie Michael Gisbertz von Bucher Reisen, Patric Gellenbeck vom Areal Böhler und Michael Dahmen von Spectair so. Sie alle haben sich das erste Juli-Wochenende dick in den Kalender eingetragen.

Das Programm steht: Meerbusch ist eine der wenigen Städte in der Region, die schon am Samstag zum Event einladen, zum Prolog auf den Dr.-Franz-Schütz-Platz. Die Gastro-Stände sind geöffnet, zwei Bands machen Musik. Am Sonntag ab 7 Uhr dann der erste große Schritt: Dann ist die Durchfahrt auf der kompletten Tour-Strecke verboten, müssen alle Autos verschwunden sein. Um 10 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst mit Fahrradsegnung, um 11 Uhr startet das Programm auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz. Um 11.45 Uhr wird die 13 Kilometer lange Werbekarawane mit 160 Fahrzeugen erwartet, um 13.45 Uhr das Fahrerfeld. Das ist nach ersten Berechnungen der Veranstalter binnen vier Minuten durch den Ortskern gerauscht und fährt weiter Richtung Neuss – Meerbusch wird dann aber weiterfeiern. Mit Marschmusik, Trommlern, der Ehrung der besten Sportler, Akrobatik und einem Programm bis in den Sonntagabend hinein.

Den Organisatoren fehlen zurzeit noch rund 70 Streckenposten, die am Tour-Tag alle Kreuzungen sichern. Wer mit dem Auto nach Büderich kommen will, muss den Wagen auf einem der Park-and-Ride-Plätze abstellen. Von dort wird ein Rikscha-Service angeboten. Die Bahn der Linie U 76 fährt bis eine halbe Stunde vor Tour-Beginn und hält am Landsknecht.