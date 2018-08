Ein gutes Dutzend Grundstücke sollen im kommenden Jahr bebaut werden. Ein Überblick über die wichtigsten Projekte.

Was muss eine Stadt vorhalten, um lebendig zu bleiben? Diese Marktanalyse gehört zum Geschäft der Stadtplanung und ist Bestandteil des Projekts der Integrierten Stadtentwicklung ISEK, das Meerbusch im Jahr 2030 vor Augen hat. „Wir haben sogar ein eigenes Computerprogramm für Meerbusch entwickelt, das uns zeigen soll, wie die Wohnentwicklung aussehen kann“, beschreibt Kirsten Steffens, Chefin des Planungsamtes.

Klar ist, dass die Wohnungen für Ältere barrierefrei und zentral sein sollen. Aber: Es gibt auch viele Familien, die nach Meerbusch drängen. Steffens: „Darum brauchen wir auch preisgünstigen, bezahlbaren Wohnraum.“

Die Ansage der Politik sei klar, so Steffens. „Es soll etwas für Familien getan werden, damit die Stadt dynamisch und jung bleibt.“ Gleichwohl soll es qualitätsbewussten Wohnraum für Ältere geben. Auch Sozialwohnungen sollen gebaut werden. Die Planer denken zurzeit an 18 pro Jahr. Es seien ja zu Hochzeiten der Flüchtlingskrise viele Wohnungen für Flüchtlinge geplant, die könne man jetzt umfunktionieren in Wohnungen mit preisgedämpften Mieten.

Steht der Bedarf fest, muss die Stadt nur noch gucken, wo genau sie Flächen hat, um Bauland zu entwickeln. Und genau da stößt Meerbusch an seine Grenzen. „Wir haben nicht viele Flächen zur Verfügung“, so Steffens. Trotzdem hat das städtische Planungsteam für unterschiedliche Projekte Bauland ausgemacht. Mit dem Ergebnis, dass gut ein Dutzend Grundstücke in unterschiedlichen Größen für 1080 Wohneinheiten bebaut werden könnten – wenn alles auch in den politischen Gremien auf den Weg gebracht werden kann. Und mit der nötigen Bürgerbeteiligung, die für Kirsten Steffens sehr wichtig ist. „Man muss immer die Bürger mitnehmen, immer nach ihren Wünschen fragen.

Das sind die Bauprojekte, die die Stadt Meerbusch laut einem politischen Beschluss in den nächsten Jahren umsetzen möchte.

Kamper Weg

Die größte Fläche ist mit 35 Hektar das Areal rund um den Kamper Weg in Osterath. Dort sollen 600 Wohneinheiten entstehen. „Dieses Grundstück ist das größte Flächenpotenzial der Stadt, das wir haben.“ Es soll ein Wohngebiet „für alle“ entwickelt werden, so die Planerin. Das Gute an dem Gebiet: Es liegt nah am ÖPNV, nah an Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kita sind in der Nähe. Als Nächstes wird der gesamtstädtische Rahmenplan entwickelt. „2024 können dort die ersten einziehen“, hofft Steffens, die ganz sicher ist, dass viele Ältere aus Osterath statt ihres großen Einfamilienhauses dort eine adäquate Wohnung finden werden.