Bis Weihnachten soll jeder Meerbuscher ein Exemplar erhalten haben.

Ist die Umwelt noch zu retten? Während die Politiker auf Klimakonferenzen große Programme beschließen (oder eben auch nicht), kann jeder mit kleinen Maßnahmen dazu beitragen, die eigene Umwelt lebenswert zu erhalten. Tipps dazu gibt der Umweltkalender Meerbusch, den jeder Haushalt in den vergangenen Tagen erhalten haben sollte.

Es ist bereits die 25. Auflage. Und genau 25 Jahre ist die Volksbank Meerbusch Sponsor. Schon 20 Jahre unterstützen die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch die Publikation. Aus diesem Anlass stellten sich Vertreter beider Unternehmen erneut hinter den Umweltgedanken. „Vor 20 Jahren war das Thema Umwelt für uns nur am Rande interessant. Das hat sich drastisch geändert“, sagte Albert Lopez, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Meerbusch. Solardächer und Elektromobilität, das passe zum Kerngeschäft des Energieversorgers, der ab 1. Januar Stadtwerke Meerbusch heißt.

Auch die Volksbank nimmt sich jetzt des Themas Elektromobilität an. „Wir wollen auf unsere Firmenkunden zugehen und ihnen bei der Finanzierung von Elektrofahrrädern für ihre Angestellten helfen“, sagte Carsten Thören, Vorstand der Volksbank.

Wer keinen Kalender erhalten hat, kann ihn noch mal anfordern

Auch bei der Stadt rollen bereits drei Diensträder mit Elektrounterstützung. „Im nächsten Jahr kommen zwei weitere dazu“, sagte Michael Assenmacher, zuständiger Dezernent in Meerbusch. Außerdem schaffe die Stadt zwei Elektroautos an und wolle ihren Fuhrpark ganz auf E-Mobilität umstellen.

Dass der Umweltgedanke auch bei den Kindern angekommen ist, zeigen die vielen Zeichnungen, die Schüler für den Umweltkalender angefertigt haben. Die Themen Fahrrad und Insektensterben werden nicht nur thematisch erörtert, sondern mit schönen Zeichnungen ergänzt.

Wer bis Weihnachten kein Exemplar des Umweltkalenders erhalten hat, kann unter der kostenlosen Rufnummer 0800/174 74 74 eine Nachlieferung anfordern. Nach Weihnachten sind die Kalender in den Filialen der Volksbank Meerbusch, im Kundencenter der Stadtwerke (Am Pfarrgarten in Büderich) und in den Bürgerbüros erhältlich.