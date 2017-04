So verbringen die Meerbuscher ihr Osterfest

„Wir werden über Ostern nach Kiel zur Patentante meiner Tochter fahren. Hoffentlich spielt das Wetter mit und wir können jeden Abend grillen, aber ein bestimmtes Osteressen haben wir nicht. Und natürlich darf auch die Ostereiersuche mit meiner kleinen Tochter nicht fehlen,“ erzählt Alexandra Unkelbach von ihren Osterplänen. „Als Kind bin ich noch in die Ostermesse gegangen, es war beinahe magisch für mich. Heute kommen wir nicht mehr dazu.“

Das Ostereiersuchen bleibt für viele Meerbuscher eine Tradition

Jacqueline Kellermann bleibt mit ihrer Familie über Ostern in Meerbusch. „Den Ostersamstag muss ich arbeiten, doch am Ostersonntag beginnen wir den Tag zusammen mit einem Osterfrühstück. Anschließend findet natürlich eine Ostereiersuche mit den Kindern statt. Abends essen wir dann wahrscheinlich bei uns zu Hause.“ Auch Conny Rogalla aus Osterath zieht es nicht in die Ferne. „Ostersonntag beginnt bei mir mit einem gemütlichen Brunch mit der Familie im Westerwald. Ich bringe meine selbst gebackene Blätterteigtorte mit, darauf freuen sich alle. Bei schönem Wetter werden wir anschließend im großen Garten auf Ostereiersuche gehen,“ sagt sie.

Florian Schillings studiert zurzeit in Göttingen, kommt jedoch über die Festtage zurück nach Lank-Latum. „Ich komme an Ostern in meine Heimat, um die Tage mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen. Am Samstagabend gehen wir dann in die Osternachtsmesse mit der ganzen Familie. Das ist Tradition bei uns. Außerdem gibt es sonntags immer ein festliches Osteressen. Am Montag morgen brunchen wir dann noch. Für mich ist es das Wichtigste an Ostern alle wiederzutreffen.“

Henke Siegried aus Osterath besucht wie an jedem Tag im Jahr ihren Mann im Pflegeheim Hildegundis. „Ein Osterstrauch steht bereits bei ihm am Bett. Als ich ihn gefragt habe, ob er eine Überraschung zu Ostern haben möchte, antwortete er mit „Ja!“. Da muss ich mir dann noch etwas ausdenken. Ich möchte ihm auf jeden Fall einen schönen Tag ermöglichen.“