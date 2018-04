Die App von Judith Ebel bekam auf Messe den Publikumspreis.

Der animierte Rentner freut sich. Eine Fanfare ertönt und Rubine wandern auf das Konto: Judith Ebel sitzt an ihrem Tablet. Soeben hat sie ein Level erfolgreich abgeschlossen. Verwundern mag das nicht, denn die 45-Jährige hat die Quiz-App selbst erfunden: „SuperNurse“ ist eine Anwendung, mit der Pflegekräfte ihr Fachwissen auffrischen und überprüfen können. Die Osteratherin war mit ihrer App nun auch auf der Altenpflege-Messe in Hannover vertreten, wo sie in der Kategorie „Start-Up-Challenge“ mit dem Publikumspreis geehrt wurde. Schon allein, dass sie auf der Messe dabei sein konnte, ehre sie, sagt Ebel.

Die Idee bekam die Meerbuscherin durch ihren Beruf

„42 Start-Ups haben sich beworben, 28 von ihnen wurden nominiert, die ausstellen durften.“ Viele der 30 000 Messebesucher, machten an ihrem Stand halt und ließen sich beraten. Die Idee zur Pflege-App bekam Judith Ebel durch ihren Beruf. Sie ist gelernte Kinderkrankenschwester und studierte Diplompflegepädagogin. Seit mehr als zehn Jahren berät sie Einrichtungen des Gesundheitswesens – hauptsächlich ambulante Pflegedienste und stationäre Altenpflegeeinrichtungen. Leitungskräfte informiert sie etwa über Qualitätssicherungssysteme und Dokumentationsmodelle. Überdies bietet sie Schulungen für Pflegekräfte an. „Nach einem achtstündigen Seminartag haben die Teilnehmer einiges gehört. Viele von ihnen sagen ,toll, morgen mache ich alles anders‘“, erzählt Ebel. Doch sie weiß aus Erfahrung, dass das Vergessen sehr schnell einsetzt. „Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, dass das Wissen möglichst lange in den Köpfen der Teilnehmer bleibt“, erzählt sie, „nur so kann eine gute Pflegequalität gewährleistet werden.“

Vor eineinhalb Jahren hatte Ebel die Idee, eine App zu entwerfen, die Fachinhalte spielerisch vermittelt. „Es sollte etwas sein, womit die Pflegekräfte sich freiwillig und gerne beschäftigen.“ Im Februar 2016 gründete sie die „Gesellschaft für digitales Wissensmanagement in der Pflege“, im Juni gleichen Jahres wurde die App zum ersten Mal auf ein Smartphone geladen.

Und so funktioniert sie: Ein animierter Rentner mit Käppi, Bart und Brille führt durch das Programm. Der Nutzer kann zwischen elf Pflegefachthemen wählen. Jedes von ihnen gliedert sich in mehrere Module. Zu jedem gibt es drei Fragen mit mehreren Antwortmöglichkeiten. „Das Wissen soll in kleinen Lernhäppchen aufgefrischt werden“, betont Ebel. „Es lastet ohnehin ein großer Druck auf dem Pflegepersonal. Nach fünf Frühschichten, wird sich keiner von ihnen noch gerne am Feierabend mit trockenem Lernstoff auf das Sofa setzen.“ Beim Lernen soll der Spaß nicht zu kurz kommen: Als Belohnung können die Spieler Rubine sammeln, ihre Figur neu einkleiden und sich mit Mitspielern messen.