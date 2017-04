Meerbusch-Büderich. Am Mittwochnachmittag wurde eine 81-jährige Meerbuscherin auf dem Parkplatz am Dr.-Franz-Schütz-Platz Opfer eines Trickdiebes.

Als sie in ihrem Auto Platz genommen hatte, klopfte ein unbekannter Mann an die Scheibe und sprach sie an. Der Verdächtige fragte, ob er eine Zwei-Euromünze gewechselt haben könnte. Hilfsbereit öffnete die ältere Dame ihr Portemonnaie und gab dem Unbekannten Wechselgeld. Dieser ging dann um den Wagen herum und öffnete Augenblicke später selbständig die Beifahrertür. Dabei bat er die Seniorin ein zweites Mal, ihm eine Münze zu wechseln. Nach dem Geldwechsel fuhr die Seniorin davon. Wenig später fiel ihr dann der Verlust der Brieftasche samt EC-Karten und Bargeld auf. Diese hatte sie in ihrer Handtasche untergebracht, die zur Tatzeit auf dem Beifahrersitz abgelegt war.

Der gebrochen Deutsch sprechende Tatverdächtige hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das Weite gesucht. Der vermeintliche Trickdieb kann von der 81-Jährigen folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß, glatte normale dunkle Haare, bekleidet mit einem dunkelblauen Sakko und einer dunklen Hose. Insgesamt machte der Unbekannte einen sehr gepflegten Eindruck.

Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 bei der Polizei zu melden.