Die Aktion der Evangelischen Kirchengemeinde gibt es seit 20 Jahren.

Seit nunmehr 20 Jahren gibt es die Aktion „Urlaub ohne Koffer“ der Evangelischen Kirchengemeinde Büderich, die 1997 von Pfarrer Wilfried Pahlke ins Leben gerufen wurde. Die Idee dahinter: Seniorinnen und Senioren soll vier Mal in den Sommerferien ein Tag Urlaub geboten werden, ohne einen Koffer packen zu müssen.

Die Mitfahrer wissen nicht, wo es hingeht

Um 9 Uhr geht es mit einem Frühstück im Gemeindesaal der Christuskirche los, in der anschließend Pfarrer Pahlke eine Andacht hält, die sich thematisch auf den weiteren Tag bezieht. Denn die Teilnehmenden wissen nicht, wohin es dann mit dem Bus geht. Ziele können sowohl kultureller Art sein, aber auch in die Natur führen. Auf jeden Fall ist ein Mittagessen inklusive.

Jetzt fuhren rund 100 Ältere auf Tour. Im Ruhrmuseum an der Essener Zeche Zollverein besichtigte die Gruppe die Ausstellung „Der geteilte Himmel – Reformation und religiöse Vielfalt an Rhein und Ruhr“. Die alte Zitadelle in Wesel, eine Fahrt mit dem Krefelder „Schluff“ und die holländische Stadt Nijmegen mit einer Fahrt auf den Panekoekenboot sorgten an den weiteren Tagen für Begeisterung.

Die Teilnehmer zahlen 25 Euro pro Tag

„Viele ältere Menschen wagen es nicht mehr, alleine auf Tour zu gehen. Da haben wir das richtige Format gefunden“, so Pfarrer Pahlke, der auch einen sozial-diakonischen Wert hinter der Aktion sieht. „Die Teilnehmenden zahlen 25 Euro pro Tag – damit ist allerdings nur ein Teil der Kosten gedeckt. Aber die Kirchengemeinde hat für diese Aktion einen Haushaltsposten eingerichtet.“ Dankbar ist Pahlke auch für die ehrenamtlich Mitarbeitenden, ohne die diese Aktion nicht anzubieten wäre.