Meerbusch-Osterath. Am Mittwochabend gegen 20.25 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Tür eines über 80-jährigen Mannes am Bommershöferweg. Da der Senior zu diesem Zeitpunkt einen Bekannten erwartete, öffnete er bedenkenlos die Eingangstür. Er sah sich plötzlich einem jüngeren Mann gegenüber, der ihn sofort in die Wohnung zurückdrängte.

Der Unbekannte verlangte Bargeld, gleichzeitig durchsuchte er das Mobiliar. Dabei fiel dem Täter etwas Bargeld in die Hände. Mit der Beute verschwand der Räuber zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

Der Senior informierte daraufhin die Polizei. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Das Opfer beschreibt den deutsch sprechenden Tatverdächtigen wie folgt: Circa 17 bis 20 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, helle Hautfarbe, dunkle Bekleidung mit Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten bitten Zeugen, die am Abend verdächtige Beobachtung im Bereich des Bommershöferweges gemacht haben oder Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sich unter Telefonnummer 02131 3000 zu melden.