Meerbusch. Mit einem Großaufgebot wurde am Donnerstag nach einem vermissten Senior gesucht. Bis zum späten Abend ist der 82-Jährige nicht zurückgekehrt, woraufhin seine Ehefrau die Polizei alarmierte.

Nach Angaben der Beamten verließ Herr B. am Nachmittag die Wohnung in Büderich und tauchte auch in den Abendstunden nicht wieder auf. Er soll zu Fuß unterwegs gewesen sein. Noch in der Nacht wurde eine Fahndung mit Hubschrauber und Spürhund eingeleitet, die aber ergebnislos verlief. Der 82-Jährige ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, erklärt die Polizei.

Der Vermisste ist 1,72 Meter groß, wiegt 82 kg und trug zu dem Zeitpunkt ein bordeaux rotes Poloshirt, eine helle Hose sowie schwarze Socken und Sandalen. Außerdem hat er graue Haare und ein Muttermal auf der rechten Stirnhälfte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Nummer 02131 3000 Polizei entgegen. red