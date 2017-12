Meerbusch. Bei einem Zusammenprall zweier Züge in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstagabend nach ersten Angaben fünf Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich innerhalb des Zuges etwa 150 Personen befunden haben. „Fünf davon sind nach derzeitigen Informationen verletzt“, teilte die Meerbuscher Feuerwehr kurz nach dem Eintreffen an der Unfallstelle bei Twitter mit und widersprach damit den weit höheren Angaben von Bundespolizei (50) und des RE 7-Betreibers National Express Rail GmbH. Das Unternehmen strich für den Dienstagabend alle Fahrten auf der Strecke und richtete zwischen Neuss und Krefeld einen Busersatzverkehr ein.

Auf der Zugstrecke in Meerbusch-Osterath sei gegen 19.30 Uhr ein Personenzug auf einen Güterzug geprallt, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion St. Augustin. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort. Mehrere Feuerwehren aus der Region eilten sofort zur Unfallstelle. Die Versorgung der Menschen im Zug genieße „hohe Priorität“, erklärte die Feuerwehr Meerbusch. Aufgrund einer abgerissenen Oberleitung hatten die Rettungskräfte noch gegen 21 Uhr große Schwierigkeiten, zu den Passagieren in dem Regionalexpress vorzustoßen. Entsprechend schwankten die Angaben über die Zahl der Verletzten Laut Deutscher Bahn ereignete sich das Unglück gegen 19.30 Uhr auf der Strecke zwischen Osterath und Neuss. Das Unternehmen und Rettungskräfte bemühten sich um „schnelle Hilfe für die Betroffenen und Klärung der Sachlage“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug genießt hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5. Dezember 2017

Noch anderthalb Stunden nach dem Unfall herrschte Unklarheit, ob der RE 7 mit einem kompletten Güterzug oder lediglich einem liegengebliebenen Güterwaggon der DB Cargo zusammengestoßen war. Bilder der Feuerwehr Meerbusch zeigten eine große Zahl an bereitstehenden Einsatzkräften, die wohl über Telefon auch im Kontakt zu den Fahrgästen standen, aber zunächst nicht in den Zug vordrangen. Der Triebwagen des RE 7 wurde beim Aufprall auf den Güterwaggon im Bereich der Fahrerkabine zwar schwer beschädigt und durch die Wucht der folgenden acht Passagierwagen leicht angehoben, sprang aber nicht aus dem Gleis.

Die National Express Rail GmbH mit Sitz in Birmingham (Großbritannien) ist mit Bus- und Bahnlinien in Großbritannien, USA, Kanada, Australien, Spanien, Portugal, Deutschland und Marokko aktiv. Seit 2013 betreibt National Express nach einer gewonnenen europaweiten Ausschreibung die Nahverkehrs-Linien RE 7 „Rhein-Münsterland-Express“, Ende 2015 kam die RB 48 „Rhein-Wupper-Bahn“ dazu. Obwohl das Unternehmen bei Fahrgästen und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr inzwischen aufgrund von Verspätungen und verschmutzten Zügen massiv in der Kritik steht, soll National Express ab Juni 2019 auch die Linie RE 5 „Rhein-Express“ und ab Dezember 2019 die Linie RE 6 „Westfalen-Express“ betreiben. Ab Dezember 2020 kommt nach derzeitigem Stand auch die Linie RE 4 „Wupper-Express“ hinzu.

Ein abgerissener Fahrdraht erschwert derzeit den Einsatzkräften vor Ort den Zugang zu den Personen im Zug. @FWMeerbusch — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5. Dezember 2017

Kanzlerin Angela Merkel verfolgte Dienstagabend laut Regierungssprecher Steffen Seibert die Lage nach dem Zugunglück bei Meerbusch. „Hoffentlich kann allen Verletzten rasch geholfen werden. Dank für den Einsatz der Rettungskräfte“, twitterte Seibert Dienstagabend. Red