Meerbusch-Strümp. In der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag waren in Strümp bislang unbekannte Diebe am Werk. In der Zeit von 20 Uhr bis 8.30 Uhr stahlen sie einen schwarzen Porsche Panamera von der Heinrich-Heine-Straße.

Das Fahrzeug hat schwarze Felgen, ist vier Jahre alt und trug zum Tatzeitpunkt die amtlichen Kennzeichen NE-J 111. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Porsche Panamera geben können, melden sich unter der´Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei.