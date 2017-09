21 000 Euro kamen bei der achten Auflage zusammen. Das Geld geht an Schulen, aber auch Kitas sowie soziale Einrichtungen und Vereine.

Für die Bürgermeisterin ist es eine wichtige Botschaft: „Das Geld bleibt in Meerbusch.“ Darauf, dass mit dem Erlös der achten Glühweihnacht im Gartencenter Selders Meerbuscher Institutionen und Einrichtungen unterstützt werden, legt Angelika Mielke-Westerlage großen Wert: „Damit werden Projekte unterstützt, die auch für die Allgemeinheit wichtig sind.“

Das ist den Veranstaltern um Toni Selders und Axel Hebmüller mit Jörg Segrodnik (LeihEs) bewusst: „Wir sprechen mit der Bürgermeisterin ab, wo die Summe jeweils hinfließt.“ 21 000 Euro kamen bei der Glühweihnacht 2016 zusammen. 19 000 Euro davon wurden jetzt bei der Übergabe der Spende im Restaurant Landsknecht verteilt. „2000 Euro behalten wir vorerst zurück, um für Eventualitäten gerüstet zu sein“, erklärt Toni Selders.

Im vergangenen Jahr beispielsweise bat Mielke-Westerlage um einen Zuschuss für die Auschwitz-Reise einiger Schüler des Städtischen Meerbuschs Gymnasium (SMG). „Als Dank dafür haben 14 Jugendliche bei der Glühweihnacht gekellnert“, sagt Selders.

Für die nächste Auflage gibt es bereits Karten

Auch bei Anne Weddeling-Wolff, Schulleiterin der Martinus-Schule, ist die Spende sehr willkommen. „Das hilft unserem Zirkusprojekt weiter“, sagt sie. Und in der Kita „Entdeckerknirpse“ in Osterath freut sich Einrichtungsleiterin Petra Bachmann: „Entsprechend der Zertifizierung als ‚Reggio‘-Kita und damit auf Optimismus, Offenheit und Ganzheitlichkeit ausgerichtet, benötigen wir besondere Spiegelwände.“

Gern gesehen wird die Spendensumme auch von Arche-Noah-Betreiber Agnes Miedel, Hospiz-Bewegung- Geschäftsführerin Gudrun Fuß, vom Meerbusch-hilft-Vorstand mit Verena Uhl und Ulli Dackweiler, der Stiftung Hephata und der Awo Meerbusch, der Adam-Riese-Schule und den beiden Kaarster Einrichtungen Martinus-Kindergarten und Jugendzeit der evangelischen Kirchengemeinde.

„Seit 2008 haben wir rund 160 000 Euro an soziale Projekte ausgeschüttet“, sagt Selders. Am 23. Dezember steigt die neunte Auflage der Glühweinnacht. Karten zum Preis von 39 Euro sind im Gartencenter Selders, bei Optik Fashion Pleines und im Küchenstudio Perlick in Büderich zu erhalten.