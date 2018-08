Peter I. Kuske ist König der St. Pankratius-Bruderschaft und hatte jetzt zum Silberputzen in die „Zentrale” der Preußenoffiziere an der Bösinghovener Straße geladen. Königskompanie, Hofstaast, Vorstand und Ehrenmitglieder waren der königlichen Einladung in das ausgediente und für gemütliche Partys passend hergerichtete Gewächshaus gefolgt.

Auf dem Tisch das voll ausgebreitete Königssilber mit leichter Patina nach drei Jahren regen Gebrauchs. 35 Platten erinnern an die früheren Könige, Kuskes eigenes Silber prangt schon in der Mitte auf der Vorderseite.

Darunter sind aber auch echte Histörchen wie die beiden Sterne von 1870 und 1873. Die ältere von beiden Platten, liebevoll geputzt von Königin Nicole Kuske, erinnert an Franz Kutzen, der kurz vor dem Deutsch-Französischen Krieg, der zur Gründung des deutschen Kaiserreiches führte, seine Regentschaft angetreten hatte. Daran kann sich natürlich niemand mehr so recht erinnern, weder Regimentsspieß Thomas Greifenstein, der es 2001 sogar bis zum Bezirkskönig gebracht hatte, noch Ehrenmitglied Steffen Döhler oder Präsident Karl-Heinz Teeuwen.

In der Zwischenzeit hatte auch Kinderkönig Johann Lensein kleines Silber auf Hochglanz gebracht. Nur Jungschützenprinz Dennis Heckenbach muss später nachlegen, sein Silber ist gerade zum Gravieren. Vielleicht kommt es aber auch strahlend aus dem Silberbad zurück und muss nicht mehr gewienert werden.

Jedenfalls freuen sich alle Majestäten schon auf das Schützenfest vom 31. August bis 3. September. Peter Kuske fiebert vor allem dem Besuch aus seinem Heimatort Oeventrop entgegen. „Mindestens ein Bus voller Schützen kommt zum großen Fest“, ist der Monarch überzeugt. kun