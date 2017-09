Im Rahmen einer Aktionswoche hat die Tafel die Leiter aller Schulen angesprochen.

Die Meerbuscher Tafel ist noch jung. Erst Anfang des Jahres rief der Verein „Meerbusch hilft“ die Initiative ins Leben. Damit möglichst viele Bürger davon erfahren, hat der Verein eine Aktionswoche zum morgigen nationalen Tafel-Tag gestartet, den der Bundesverband der Tafeln ins Leben gerufen hat. „Wir haben die Leiter aller Schulen angesprochen, ob sie sich beteiligen, und haben von allen eine positive Rückmeldung bekommen“, sagt Ulli Dackweiler, Koordinator des Vereins.

Nicole (9), Eichendorff-Grundschule

Spätestens seit dieser Woche wissen deshalb alle Familien mit schulpflichtigen Kindern Bescheid, dass auch in Meerbusch Ehrenamtler Lebensmittel für Bedürftige sammeln. An der Eichendorff-Grundschule in Büderich lieferte gestern die 4b Konserven, Milch, Reis und andere lang haltbare Nahrungsmittel ab.

„Ich habe Tee, Ananas und Bohnen mitgebracht“, sagt Emil (9). Als der weiße Kühlwagen von der Tafel kommt und Fahrer Andreas Matz die hintere Tür öffnet, eilen die Jungen und Mädchen mit den schwarzen gefüllten Lagerkisten herbei, um sie in den Lieferwagen zu stellen.

„Wir haben im Unterricht darüber gesprochen, dass wir auf diese Weise Menschen helfen können, die nicht genug zu essen haben“, sagt seine Mitschülerin Nicole (9).

Mit Andreas Matz im Kühlwagen saß gestern auch Restaurant-Inhaber Anthony Sarpong, der die Aktion unterstützt. „Ich finde es gut, dass meine Kinder auch mitmachen“, sagt der 35-jährige gebürtige Ghanaer.

Er selbst verschaffte sich bei der Tour, auf der Matz bei 13 Meerbuscher Lebensmittel-Filialen und drei Bauern nicht verkaufte Nahrungsmittel abholt, einen Überblick über die Qualität des Angebots.

Von den Bauern gibt es frisches Gemüse

„Wir bekommen frisches Gemüse von den Bauern“, berichtet Matz. Sellerie, Blumenkohl, Salat und Zucchini, die zu groß oder zu klein für den Handel in den Filialen sind, spenden sie an die Tafel. „Das ist einwandfreies frisches Gemüse“, schwärmt Sarpong. Am kommenden Dienstag plant er für die Besucher des internationalen Begegnungsabends im JuCa Halle 9 in Osterath einen Eintopf zu kochen.

Auch als Sarpong und Matz bei Edeka Nettersheim vorbeifahren, bekommen sie gute Lebensmittel: Tee, bei dem die Verpackung ein wenig eingedrückt ist, einwandfreie Eier in bekleckerten Kartons. Außerdem gibt es Butterbrotdosen und Maronencreme. „Die haben wir für eine Probieraktion von Vertretern erhalten, die gebe ich gerne weiter“, sagt Nina Nettersheim.

Wie viel an Lebensmitteln auf der Tour von Matz bei den Händlern zusammenkommt, ist unterschiedlich. Die Meerbuscher Tafel ist deshalb froh, jetzt die Spenden der Schüler auf Lager zu haben, wenn die Lieferung mal etwas geringer ausfällt.