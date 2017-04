Schüler fiebern der Premiere von „Der kleine Tag“ entgegen

52 Mauritius-Grundschüler zeigen heute auf der Bühne des Büdericher Mataré-Gymnasiums ein Stück von Liedermacher Rolf Zuckowski.

Aufgeregt sind sie alle. Schließlich ist die Generalprobe auf der Aula-Bühne des Mataré-Gymnasiums für die Schüler der St. Mauritius Grundschule Büderich etwas ganz Besonderes. 52 Kinder aus allen Klassen haben seit Sommer 2016 geprobt. „Die Begeisterung der Kinder für die verschiedenen Musikstile und die entzückende Geschichte ist ansteckend“, erzählt Isabelle von Rundstedt, die gemeinsam mit Birgit Meyer die Idee hatte, mit den Kindern „Der kleine Tag“ von Rolf Zuckowski auf die Bühne zu bringen. Zum Ensemble der Sechs- bis Zehnjährigen gehören auch die Töchter dieser beiden Mütter. Antonia (7) und Carla von Rundstedt (8) sind ebenso begeistert, wie Hanna Meyer (7). Sie teilt sich mit Jan Sternemann (9) die Hauptrolle. „Wir sind sehr aufgeregt. Aber es macht so viel Spaß“, sagen die zwei, die sich mit der Darstellung des kleinen Tags abwechseln.

Die Handlung des Stücks spielt im Lichtreich hinter den Sternen

Als Erzähler, am Rande der Bühne an einem Pult sitzend, begleiten Kasimir Caetano und Moritz Ernst das Publikum auf der einstündigen Reise ins Lichtreich hinter den Sternen. Zur Generalprobe klappt es mit den Einsätzen nicht immer, aber die Zehnjährigen sind zuversichtlich: „Wenn Zuschauer da sind, läuft alles nach Plan.“ Dass es auf der Bühne und an den Darstellern glitzert und blinkt, golden und farbig schimmert, setzt Fantasien frei – so muss es im Sternenreich aussehen. Die Kindermusical, die der Chor vorträgt, bringen noch mehr Schwung in die Handlung und begleiten den Helden der Geschichte auf seinem Abenteuer.

Noch aber wartet „Der kleine Tag“ mit allen anderen Tagen hinter den Sternen auf den Moment, an dem er zur Erde reisen darf. Die größten Chancen hat der Tag, der im Sternenreich und damit auch auf der Bühne in der ersten Reihe steht. „Erste Reihe – Spitzenklasse“ singen die Kinder, während sie auf der Bühne als Tage auf den großen Augenblick warten. Auch „Der kleine Tag“ weiß nicht, wann es soweit ist und was ihn erwartet. Auf jeden Fall will er sich auf der Erde als ein besonderer Tag bewähren. Zuvor aber, wenn der Moment gekommen ist, muss er sich durch ein kleines schwarzes Loch im Sternenreich in die Tiefe fallen lassen.

Was „Der kleine Tag“ letztendlich bei seinem Besuch auf der Erde erlebt und welcher Tag er schließlich geworden ist, erfährt das Publikum erst am Ende des Abenteuers.

Eintrittskarten für die Aufführungen im Mataré-Gymnasium, Niederdonker Straße 36, am 5./6. April und 10. Mai jeweils 17 Uhr und am 15. Mai, 10 Uhr, gibt es im Sekretariat der St. Mauritius Schule und an der Abendkasse (Erwachsene 3,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahren zwei Euro).