Schnellbus 52 soll bis Aquazoo fahren

Die Rheinbahn will die Expressbuslinie zwischen Meerbusch und dem Düsseldorfer Norden wieder aufleben lassen. Sie wurde 2005 eingestellt, weil sie zu wenig Fahrgäste nutzten. Jetzt wird eine neue Route geplant.

Die Rheinbahn will die schnelle Verbindung über die A44, zwischen Meerbusch und dem Düsseldorfer Norden, wieder aufleben lassen – nur anders als früher. Tim Bäumken, Abteilungsleiter „Verkehrsplanung“ bei der Rheinbahn, hat die Pläne jetzt dem Meerbuscher Planungsausschuss vorgestellt. „Vom Osterather Bahnhof aus würde der neue SB 52 über Hoterheide, Strümp Kirche, Strümp Gymnasium, Schillerstraße/Lank und die A44 zum Freiligrathplatz und zur Messe Ost/Stockumer Kirchstraße fahren“, sagt Bäumken. „Der kleine Schlenker über Lank ist bewusst mit eingeplant, um auch diesen Ortsteil mit anzubinden. Letzte Station wäre Nordpark/Aquazoo.“

„Ein Fehler der Vergangenheit war sicher auch der Startpunkt am Haus Meer.“

Tim Bäumken, Abteilungsleiter Verkehrsplanung bei der Rheinbahn

Zur Erklärung: Den SB 52 gab es schon einmal. 2002 startete der Probebetrieb. Damals fuhr der Bus von Haus Meer aus über die Haltestellen Bergfeld, Auf der Gath, Freiligrathplatz und Messe Ost/Stockumer Kirchstraße bis zu den Flughafenterminals A/B/C. „Die Fahrgastzahlen waren damals konstant niedrig“, sagt Bäumken. „Aus heutiger Sicht könnte man sagen: Kein Wunder. Es gab sechs Umläufe pro Tag, der Bus fuhr im 60-Minuten-Takt, morgens zwischen 6.30 und 8.30 Uhr und nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr. 2005 wurde die Linie eingestellt, weil es einfach nicht möglich war, die Strecke wirtschaftlich zu betreiben.“

Meerbuschs Verwaltung und Politik sahen das damals genauso, trotz einer Unterschriftensammlung, bei der 184 Bürger mitmachten. Auch viele Meerbuscher Schüler der Kaiserswerther Gymnasien und der Internationalen Schule unterschrieben für den Erhalt der Buslinie.

Sie, sagt Tim Bäumken, sollen nun vom neu gestalteten Linienplan des SB 52 mit profitieren. Eine direkte Anbindung an den Düsseldorfer Flughafen gibt es wohlgemerkt nicht. „Der Umstieg in Richtung Flughafen ist am Freiligrathplatz möglich“, sagt Bäumken. Geht es nach den Plänen der Rheinbahn, wird der SB 52 künftig im 20- oder 30-Minuten-Takt fahren. Von der Haltestelle Hoterheide aus bis zum Freiligrathplatz würde sich die Fahrzeit von 38 Minuten auf 16,5 Minuten verkürzen, vom Osterather Bahnhof bis zur Messe/Ost von derzeit 40 bis 49 Minuten auf 22,5 Minuten.

„Wir denken, eine Linie mit dieser Streckenführung, also eine regionale Ost-West-Verbindung, hat großes Potenzial, weil damit eine Angebotslücke geschlossen wird“, sagt Bäumken. „Ein Fehler der Vergangenheit war sicher auch der Startpunkt Haus Meer.“

Der neue SB 52 soll deshalb vom Osterather Bahnhof aus starten – von der Ostseite, damit es keine Konflikte mit der Bahnschranke gibt. Sollte Meerbusch die Busanbindung an Messe, Arena und indirekt an den Flughafen wieder haben wollen, müssten Düsseldorf und Kreis mitziehen. Für den Betrieb des SB 52 zahlte Meerbusch 2004 knapp 20.000 Euro.