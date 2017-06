Um 17 Uhr beginnt die Feier auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz.

Vier Stunden lang soll am Samstag vorab gefeiert werden: Denn zur Einstimmung auf die große Durchfahrt der Tour de France wird am Vorabend im Biergarten auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz von 17 bis 21 Uhr zur Prolog-Party eingeladen. Mehr als 40 Stände sind aufgebaut. Neben französischer Küche, Tapas, Currywurst, Reibekuchen und Steaks gibt es auch ein Kinderkarussell und erklingt auch Musik: „You shall rise“ und „Silke zahlt“ sind die beiden Bands, die auf der großen Bühne für Stimmung sorgen wollen.

Sonntag lockt auch der Radwandertag nach Büderich

„You shall rise“ haben sich Ende 2015 gegründet und sind ein interkulturelles Musikensemble mit 24 Ensemblemitgliedern aus zehn Nationen. Die Mitglieder stammen aus Ghana, Togo, Kenia, Nigeria, Guinea, Syrien, Türkei, Venezuela sowie Russland und Deutschland. „Silke zahlt“ ist eine sechsköpfige Rockband, die auch Afro-Beat, Pop, Soul und Hip-Hop spielt.

Am Sonntag geht es nach dem ökumenischen Gottesdienst im Hallenbadpark um 11 Uhr mit dem Programm weiter. Zum einen öffnet dann das Sport-Dorf mit seinen zahlreichen Aktionen wie Handballtorwand, Windsurfsimulator, Einradfahren oder dem Tennisparcours, zum anderen erklingt im Biergarten wieder Musik. Die Jazz-Band „Muckefuck“ tritt mit Dixieland, Swing und New-Orleans-Jazz auf, bevor um 11.45 Uhr die Tour-Werbekarawane vermutlich so viel Trubel verursacht, dass keine andere Melodie durchkommt. Auf dem Platz steht auch ein großes Zelt, in dem es Gewinnspiele gibt und auch der Tour-Film zu sehen ist, den Mitarbeiter von Spectair gedreht haben.

Wer einmal selbst auf einem Rennrad sitzen will, hat dazu am Rennrad-Simulator Gelegenheit. Die Besucher können auf dem Rad exakt die Strecke nachfahren, die die Tour durch Meerbusch nimmt – und am Ende ein Fahrrad gewinnen. Weil am Sonntag parallel der Niederrheinische Radwandertag in der Region stattfindet, können sich Teilnehmer der Aktion auf dem Platz auch ihren Stempel abholen.

Wenn vermutlich kurz vor 14 Uhr die Radrennfahrer Büderich durchquert haben, beginnt die Show der Werkskapelle Böhler auf der Dorfstraße. Um 14.30 Uhr wird es noch einmal etwas lauter, wenn die „Taiko-Kids“ der Japanischen Schule Düsseldorf mit ihrem musikalischen Programm starten. Um 15 Uhr werden die Sportler des Jahres geehrt – wegen der Tour de France nicht wie üblich im Herbst, sondern schon im Juli. Um 16 Uhr treten dann die „Sugarpops“ auf.