Der Startschuss fällt am morgigen Freitag um 19 Uhr am Meerbad-Park.

Im Rathaus gehen die Vorbereitungen für die erste Meerbuscher Rad-Nacht am morgigen Freitag in die Endphase. Die letzten Gespräche mit Polizei und Feuerwehr sind geführt, die Route steht jetzt auch im Detail fest. Teilnehmen kann jeder, der Lust hat, einmal mit Polizei-Eskorte, ohne rote Ampeln oder kreuzende Autos auf gesperrten Straßen gemütlich durch ganz Meerbusch zu radeln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ein Fahrradhelm wird empfohlen, ist aber nicht Pflicht.

Um 19 Uhr wird Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage alle Teilnehmer im „Meerbad“-Park an der Büdericher Allee begrüßen, um dann auch selbst mitzuradeln. Bevor es losgeht, erhalten alle Radler eine signalgelbe Rad-Nacht-Weste. Dann führt die Tour über die Büdericher Allee auf die Moerser Straße. Vor Haus Meer geht es über die Meerbuscher Straße weiter in Richtung Osterath. In Bovert wird die Autobahn 57 unterquert, danach biegt der Tross in den Winklerweg ein.

Am Technischen Dezernat ist eine kleine Pause vorgesehen

Auf Strümper und Osterather Straße geht es weiter nach Strümp. Dort biegen die Radler in die Schlossstraße Richtung Ossum-Bösinghoven ein. Von dem kleinen Weiler Ossum aus geht es nach rechts über die Kreisstraße weiter nach Lank-Latum. Durch den Ort führt die Route über Bismarckstraße, Kaiserswerther, Nierster und Lanker Straße zum nördlichstem Stadtteil Nierst. Am Technischen Dezernat an der Wittenberger Straße ist eine kleine Pause vorgesehen.

In Nierst biegt der Tross rechts in die Stratumer Straße ein, um von dort über den Kullenberg und die Kreisstraße 9 weiter in die Rheingemeinden Langst-Kierst und Ilverich zu radeln. Von Ilverich geht es zurück an den Südrand von Strümp. An der Kreuzung Bergfeld, Moerser Straße, Forststraße – dort liegt zugleich der geografische Mittelpunkt des Stadtgebiets – geht es weiter über die Moerser Straße nach Büderich und von dort zurück zum Meerbad-Park. Dort bietet Mike Müller-Prothmann an seiner Curry Lounge gekühlte Getränke und Snacks an. Sollten Mitradler ein technisches Problem haben: Mark Haas vom Fahrradgeschäft „Kettenantrieb“ beseitigt vor dem Start kleine Mängel an den Drahteseln

Die „Rad-Nacht“ ist zugleich Auftakt für die bundesweite Aktion „Stadtradeln“, an der Meerbusch seit 2012 mit wachsender Resonanz teilnimmt. Vom 8. bis 28. Juni sind die Meerbuscher aufgefordert, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und für die „Stadtradeln-Gesamtwertung“ beizusteuern. Mitmachen kann jeder, der in Meerbusch wohnt, arbeitet oder zur Schule geht. Kilometer können auch außerhalb Meerbuschs oder im Urlaub gesammelt werden.

Wer mitmachen möchte, registriert sich im Internet auf der Seite www.stadtradeln.de. Wer im letzten Jahr schon dabei war, nutzt seine Anmeldedaten unter „Login“. Dann als Kommune „Meerbusch“ auswählen, ein Team gründen, Familie, Freunde und Kollegen einladen. Wer möchte, kann sich auch dem von Meerbuschs Klimaschutzmanagerin gegründeten „Offenen Team Meerbusch“ anschließen. Red