Rheingolf legt seinen Fokus auf Einsteiger in den grünen Sport

Auf dem Areal Böhler findet zum fünften Mal die Messe Rheingolf statt. Mehr als 230 Aussteller bieten alles, was das Golferherz begehrt.

Jan Müller ist mit seinen 17 Jahren einer der jüngsten Besucher der Rheingolf, die gestern in der Alten Schmiedehalle auf dem Areal Böhler an der Stadtgrenze zwischen Düsseldorf und Meerbusch eröffnet wurde. Er interessiert sich vor allem für Golfschuhe. „Die gibt es hier besonders günstig“,weiß der Golfspieler. Warum er Golf spielt? Seine Schwester hat ihn zu dem Sport gebracht. Er genießt es vor allem, an der frischen Luft zu entspannen. „Das geht hervorragend.“ Friedhelm Klüting (62) war ebenfalls einer der ersten Messe-Besucher. Er wollte sich über Golfreisen informieren, weil er im Jahr zwei- oder dreimal mitsamt seiner Golfausstattung verreist. Seinen Einstieg in den Sport fand er durch eine neue Golfanlage im Bergischen. „Ich genieße es, dass beim Golf kein direkter Gegner nötig ist,“ sagt er.

Aussteller sind Ausrüster, Reiseveranstalter und Vereine

Neben den Accessoires für den Golfspieler finden die Besucher – rund 18 000 werden bis Sonntag erwartet – noch mehr: 230 Stände von Anbietern aus 24 Nationen und Destinationen werben um jeden Kunden, stellen neue Schläger vor, schicke Bekleidung oder eine Mallorca-Reise.

Michael Jacoby, Organisator der Rheingolf Messe: „Die Messe richtet sich nicht nur an deutsche Golfspieler, sondern auch an ausländische Gäste. Und vor allem an Anfänger.“ Genau die können heute und morgen noch zum Schläger greifen: Es gibt eine Vielzahl von Übungsanlagen, so genannten Driving Ranges, auf denen man den ersten Schlag trainieren kann – ganz ohne Wetterkapriolen. Das Personal der Anbieter, aber auch Lehrer auf der Messe, helfen dabei, den ersten Schlag richtig zu platzieren. Digitale Messgeräte unterstützen die Berechnung von Geschwindigkeit, Entfernung und Flugbahn. Auf einer virtuellen Karte kann man dann sehen, wo der Ball gelandet wäre, wenn man sich auf einem Platz befunden hätte.

Gestern um 11 Uhr überreichte Michael Jacoby jeweils einen Rheingolf-Award an die Meerbuscher Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und an Herbert von Seezen für das Areal Böhler, als Anerkennung für die ersten fünf ausgerichteten Messen.

Ganz aus der Nähe stammt einer der Aussteller: der Golfpark Meerbusch. „Wir wollen vor allem neue Gastspieler dazu gewinnen,“ sagt Sonja Lindenbuß, die stellvertretend für ihren Mann Bernhard Lindenbuß, Geschäftsführer des Meerbuscher Golfparks, an der Messe teilnimmt. „Außerdem bieten wir Schnupperkurse und sogar ein Schnupperjahr an. Neueinsteiger können sich ganz in Ruhe den Sport angucken,“ erklärt sie.