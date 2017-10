Das Lotumer Buretheater zeigte sein neues Stück im ausverkauften Forum Wasserturm.

Eigentlich möchte sich der Obdachlose Theo „Düres“ Noster (gespielt von Wolfgang Küsters) nur kurz aufwärmen, als er durch das Wohnzimmerfenster in ein leerstehendes Pfarrhaus eindringt. Er nutzt die Gelegenheit, gibt seine Wäsche in die Waschmaschine und klettert in die Badewanne. Weil er nach dem Bad keinen Bademantel findet, schlüpft er kurzerhand in den Talar des verstorbenen Pfarrers. Ertappt bei seinem Einbruch, bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Rolle des neuen Geistlichen zu spielen – und damit nehmen die turbulenten Ereignisse in „Osere nöje Pastur“, dem neuen Stück des Lotumer Buretheaters, ihren Lauf.

Erstes Stück aus der Feder von Hans Schimmel

Es ist das erste Stück, das die Laienschauspieler auf die Bühne bringen, das nicht aus der Feder der vor vier Jahren verstorbenen Mundartlegende Karl Schmalbach stammt, dem Gründer des Lotumer Buretheaters. Autor der Komödie in drei Akten ist diesmal der Kurpfälzer Hans Schimmel. Peter Pütz hat den Text in Länkter Platt umgeschrieben und Regie geführt. Die Sorge, dass die Theater- und Mundartfans das Stück ablehnen würden, weil es nicht von Schmalbach geschrieben wurde, erwies sich als unbegründet. Die Premiere wurde im ausverkauften Forum Wasserturm begeistert gefeiert. Pütz und die Schauspieler hatten mit dem Stück den richtigen Riecher.

„Osere nöje Pastur“ verzichtet auf eine langatmige Einleitung. Die Besucher sind von der ersten Sekunde an mitten im Geschehen. Während der Landstreicher sein Bad nimmt, diskutieren die Haushälterin des Pfarrhauses, Mathilde Hüge-Halsmann (gespielt von Barbara Skerhut) und Küster Gregor Mundschenk (Robert Paas) über den verstorbenen Pfarrer und seinen möglichen Nachfolger. Das Stück nimmt Tempo auf, als die Hausfrauenvereinsvorsitzende Luise Schmitz (Angela Pütz) und ihre Freundin Trude Blommer (Liesel Beeck) dazukommen, um sich nach der Besetzung des vakanten Pastorenpostens zu erkundigen. Just in diesem Moment kommt Theo „Düres“ Noster im schwarzen Pastorengewand aus dem Badezimmer. Wie sehr freuen sich da die Schäfchen der Gemeinde, als sie den vermeintlich neuen Pastor sehen. Nur Nosters Kumpel Paul Streuner (Andreas Stefan) weiß, dass Noster nicht der ist, für den er gehalten wird.

Die Darsteller lieferten bei der Premiere starke schauspielerische Leistungen ab, sie setzten das Zwischenmenschliche und Skurrile liebevoll und gekonnt um. Wolfgang Küsters ist ein idealer Obdachloser in Mimik und Spiel. Helmut Pinkert mimt den Banker Bernhard Schleimer perfekt in seinem gebügelten Dress, als hätte er nie etwas anders gemacht. Gerda Paas spielt Schleimers direkte Konkurrentin Antonia Fiethen mit Ungereimtheiten in Berufsethos und Wahlversprechen. Und Robert Paas als Küster Gregor Mundschenk überzeugt mit seiner großen Klappe.