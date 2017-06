Die St. Sebastianus-Bruderschaft um König Robert I. van Vreden besuchte die Bürgermeisterin. Außerdem standen jede Menge Ehrungen auf dem Programm.

Der traditionelle Empfang für den König und sein Gefolge fand gestern zum ersten Mal im Rathausgarten bei Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage statt. Die Stimmung war gut. Der Empfang sei eine wichtige Tradition, um das Zusammenspiel zwischen Verwaltung und Schützenverein zu demonstrieren, sagte Mielke-Westerlage. „Das Schützenfest ist gelebte Heimatgeschichte“, begrüßte sie ihre Gäste. Kein anderes Fest trage in diesem Maße zum Zusammenhalt im Ort bei wie das Heimat- und Schützenfest.

Bürgermeisterin: „Fest trägt zum Zusammenhalt im Ort bei“

Zum Empfang erschien König Robert I. van Vreden mit seinen Ministern Peter Smyrek, Sascha Schäfer, Christian Bodewig und Jan Schlenker. Auch Ehrenkönigin Nina Bödefeld und der neue Stadtschützenkönig Holger Amelung wurden von Mielke-Westerlage begrüßt, ebenso wie die Abordnung der Jubiläumskompanie der Büdericher Musketiere 1992. „Das Fest beweist: Wir leben nicht nebeneinander, sondern miteinander“, freute sich die Bürgermeisterin.

Am späten Nachmittag ging es weiter im Festprogramm: Nach dem Antreten an der Niederdonker Gnadenkapelle führte der Festumzug durch den Ort. Nach dem Biwak ging es über die Düsseldorfer Straße bis zur Dorfstraße. Und dort machte die Büdericher Jägerkompanie Eintracht 1906 machte aus ihren hohen Erwartungen an die Königsfamilie van Vreden keinen Hehl. Als Jux – und doch ein wenig ernst gemeint – hatten sie eine Ahnengalerie der besonderen Art auf die Beine gestellt. Die rund 40 Marschierer waren vor dem Thron in Viererreihen vorbeigezogen und hatten sich mit Fotomasken verkleidet. Sie zeigten Großvater Hans, Vater Gerd, König Robert und Sohn Theo. Dazu hatten sich die traditionell nur am Pfingstdienstag aus der Eintracht hervorgehenden „Gelben“, die sonst ihre eigene Show machen, mit den „Grünen“, die stets in ihrer korrekten Uniform aufziehen, sogar zusammengetan. Ihre Botschaft: Zu den drei Königen aus der Familie, die mit jeweils rund 25 Jahren Abstand regierten, soll 2042 der vierte kommen – und die ganze Truppe steht dahinter. Da der kleine Prinz Theo (6) ja schließlich auch schon bei der Eintracht mitläuft, ist der nächste van Vreden auf dem Büdericher Schützenthron also nicht unwahrscheinlich. Vorläufig feierten die Schützen allerdings ihren König Robert I. und Ehefrau Stefanie mit großem Enthusiasmus.

Andre Klang erhält neuen Büdericher Jungschützenorden

Wie einen Helden hatten die Jungschützen schon am Montagabend ihren Ex-Jungschützenmeister Andre Klang gefeiert, der mittlerweile in den Hauptvorstand der Bruderschaft aufgerückt ist. In Würdigung seiner Arbeit in den vergangenen Jahren verliehen sie ihm den eigens dafür geschaffenen „Büdericher Jungschützenorden“, der künftig nur in außergewöhnlichen Fällen verliehen werden soll.