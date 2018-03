Alle interessierten Meerbuscher können am Freitag ins Café „Leib und Seele“ kommen.

„Warum dauert Politik so lange?“, werden Jugendliche die Politiker Lutz Lienenkämper (CDU/Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen) und Oliver Keymis (Grüne/Landtagsabgeordnete), fragen. Denn wenn Jugendliche sich engagieren und aus dem persönlichen Bedürfnis heraus etwas verändern wollen, das sie bewegt, dauert es aus der Zeitperspektive der jungen Menschen oft endlos, bis etwas realisiert werden kann. Es fällt Ihnen schwer, Mitstreiter zu finden, weil es so lange dauert, vorzeigbare Erfolge nachweisen zu können. Immer wieder treffen sie auf Zweifel, dass man überhaupt etwas erreichen kann.

In Kooperation mit der Querkopf-Akademie, die bereits auf eine Tradition des Formates „Gespräche von Jugendlichen mit Politikern“ zurückblicken kann, wird die Reihe der Freitagabendgespräche im Café „Leib und Seele“ am 23. März mit den Jugendlichen und Ulla Bundrock-Muhs fortgesetzt. Mit Lutz Lienenkämper und Oliver Keymis stehen an diesem Abend zwei Meerbuscher Politiker Rede und Antwort, die in der Landespolitik tätig sind, aber auch die Kommunalpolitik vor Ort kennen und die sich selbst bereits für Projekte und deren Realisierung engagiert haben.

Die Diskussion beginnt um 19 Uhr. Alle interessierten Jugendlichen und Erwachsenen sind eingeladen. Der Eintritt ist frei im Café an der Bethlehemkirche, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9. Red