Meerbusch. Mit einem Großaufgebot wurde am Donnerstag nach einem vermissten 82-jährigen Senior gesucht. Am späten Freitagabend kam dann die erlösende Nachricht. Der Mann ist wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurückgekehrt. Die Fahndungsmaßnahmen werden daher eingestellt, teilt die Polizei mit.

Herr B. hatte am Donnerstagnachmittag die Wohnung in Büderich verlassen und tauchte auch in den Abendstunden nicht wieder auf. Noch in der Nacht wurde eine Fahndung mit Hubschrauber und Spürhund eingeleitet. red