Meerbusch. Am Montagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 386.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 24-jährige Fahrerin aus Hilden mit ihrem PKW auf der Straße "An der Autobahn" aus Fahrtrichtung Bösinghoven kommend in Richtung Strümp. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte auf der linken Fahrzeugseite mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde derart schwer beschädigt, dass die Fahrerin eingeklemmt wurde und durch die Rettungskräfte befreit werden musste. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. red