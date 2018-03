Meerbusch. Am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen.

Nach Angaben der Polizei war ein Pkw auf der Bismarckstraße unterwegs. Der Wagen kam aus Richtung Lank-Latum und fuhr in Richtung Bösinghoven. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Wagen landete in einem angrenzenden Feld. Der Mann am Steuer erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und musste aus dem Auto befreit werden. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte den Wagen sicher.

Für die Dauer der Unfallaufnahme leiteten Polizeibeamte den Verkehr von der Bismarckstraße ab. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden um einen Anruf beim Verkehrskommissariat gebeten: 02131/3000. red