Osterfrühstuck von Jung und Alt in Strümp

Kinder der Martinus-Grundschule luden Senioren aus dem Meridias-Pflegeheim ein.

Selbstgebackene Häschen aus Hefeteig, bunt gefärbte Ostereier und frisch gekochter Kaffee stehen auf den Tischen in der Martinus-Grundschule in Strümp bereit. Hier treffen die Schüler der offenen Ganztagsschule mit Senioren aus Meerbusch zusammen.

Nicht zum ersten Mal haben die Ganztagsschule und insbesondere die Schüler eine Begegnung von „Jung und Alt“ geschaffen: Zuvor gab es schon ein gemeinsames Adventskekse-Backen und Eierbemalen in den Osterferien. Auch dieses Jahr haben die Mädchen und Jungen überlegt, was sie mit den Senioren in den Ferien unternehmen können. Sie haben sich für ein gemeinsames Osterfrühstück entschieden. Dafür standen unter anderem Eierfärben, Ostergebäck backen und das Basteln von kleinen Geschenken auf dem Ferienplan.

Gemeinsam wurde auch Bingo gespielt

Außerdem haben die Viertklässler mit der tatkräftigen Unterstützung von jüngeren Mitschülern ein buntes Programm für die Besucher aus dem Meridias Alten- und Pflegeheim vorbereitet. Zusammen saßen Schüler und Senioren an geschmückten Tischen im Raum verteilt und lauschten zunächst fröhlichen Trommelklängen und Gesangseinlagen des Chors. Nach ausgiebigem Schlemmen und einigen Osterwitzen zwischendurch ging es weiter im Programm: Es folgte ein allseits beliebtes Gewinnspiel. Die Moderatorinnen Antonia Steiner, Asya Özcay und Emma Schwarz leiten die fröhliche kleine Gemeinschaft durch spannende Bingo-Runden. Die Älteren bildeten Paare und Grüppchen mit den Kindern, und zusammen fieberten sie von Zahl zu Zahl.

Nach dem Spiel fand der fröhliche Vormittag langsam ein Ende. Natürlich durfte eine kleine Oster-Überraschung nicht fehlen: Stolz überreichten die Schüler jedem der Senioren einen selbst gestalteten Blumentopf in malerischer Osteroptik. Doch auch für die Kinder gab es ein kleines Osterkörbchen mit Schoko-Osterhasen, als kleinen Vorgeschmack auf das Osterfest.