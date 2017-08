Norbert Friesl trug mehr als 30 Jahre lang Pakete in dem Ortsteil aus. Dann wurde er versetzt. Die Osterather wollen ihn aber zurück und sammeln darum Unterschriften.

„Wo kann ich unterschreiben?“ Überall dort, wo Yvonne Slavescu-Nauen mit ihrer Unterschriftenliste auftaucht, wird diese ihr förmlich aus der Hand gerissen. Alle wollen sofort ihre Unterschrift leisten und setzen sich damit für die Rückkehr von Norbert Friesl als Paketzusteller in Osterath ein. „Er hat 36 Jahre hier seinen Dienst getan. Wir waren alle super zufrieden mit ihm“, heißt es einmütig in Osterath. Seitdem Friesl nicht mehr die Pakete austeile, würde nichts mehr klappen. Der 58-Jährige ist jetzt für Ilverich, Langst-Kierst und Nierst zuständig.

Mit den neuen Zustellern sind viele unzufrieden

Yvonne Slavescu-Nauen legt nicht nur in Osterath die Unterschriftenlisten aus, sondern hat auch eine Petition an den Landtag geschickt – die nach Berlin weitergeleitet wurde – und hat schon einen Brief an die Deutsche Post geschrieben. Die Antwort hat sie nicht zufriedengestellt. „Das war so ein allgemeiner Brief mit Baukastensätzen. Und dann haben die mir noch zwei Paketmarken als ,Wiedergutmachung der vergangenen Fehlleistungen’ geschickt. Die habe ich denen aber zurückgeschickt.“ Sie hofft, dass sie mit den Unterschriftenlisten, die jetzt in Osteraths Läden ausliegen, mehr erreichen kann. Ihr Facebook-Eintrag habe auf jeden Fall schon mal so viel Zuspruch gebracht, dass sie sich dazu entschlossen habe.

Monika Schmitt ist eine von denen, die immer sehr zufrieden mit Norbert Friesl war. Die Inhaberin von zwei Friseurgeschäften fand ihn „supernett und freundlich und vor allem motiviert“. Er habe die Pakete sogar nach Hause gebracht, wenn er sie nicht im Geschäft angetroffen hätte. Björn Broda aus dem Schmuck- und Uhrengeschäft gegenüber denkt ähnlich: „Der ist ein richtig guter Mann. Wir hätten ihn auch gerne wieder.“

Jens Paschmanns aus dem Geschäft für Brillen und Hörgeräte legt auch sofort die Unterschriftenliste aus. „Der Herr Friesl war immer zuverlässig und sehr nett. Man konnte auch mal so mit ihm quatschen.“ Die Paketzusteller, die ihn jetzt beliefern, seien ganz anders im Umgang.

Holger Tiggelkamp hat schon auf einer der ersten Listen unterschrieben und legt die neue Liste auch in seinem Reisebüro aus. „Mit Herrn Friesl hat das immer gut geklappt, wenn Reisedokumente unterwegs waren. Die kommen jetzt später, die Lieferung ist wesentlich schlechter.“